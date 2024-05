Marrakech: clôture du premier forum maroco-américain sur le capital-risque

Le forum Maroc-Usa sur le capital-risque s'est tenu les 27 et 28 mai à Marrakech. (M.Marfouk/Le360)

Lundi 27 mai, Marrakech a accueilli pendant deux jours, les travaux du forum Maroco-américain sur le capital-risque, à la veille du Gitex, le plus grand salon tech et startup en Afrique qui se tient dans la même ville. À cette occasion, l’ambassade des États-Unis à Rabat et Prosper Africa ont initié une rencontre d’affaires inédite en faveur des startups marocaines novatrices.

«Le Maroc est l’une des destinations d’investissement les plus attractives à l’échelle africaine et internationale», a déclaré Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques, lors de la séance d’ouverture du forum.

«Notre Royaume est entré dans une nouvelle phase de développement et est devenu une puissance économique régionale dotée de caractéristiques de modernité et de diversité, en plus d’infrastructures de classe mondiale, se concentrant fortement sur l’attraction des investissements privés», a-t-il ajouté, tout en réitérant l’engagement du gouvernement à soutenir les investisseurs américains et à renforcer les relations économiques solides entre les deux pays par tous les moyens de coopération bilatérale.

Le ministre a également fait part de sa conviction que «l’écosystème des startups au Maroc connaîtra à l’avenir de nombreuses succes-stories», soulignant «l’importance du travail conjoint entre toutes les parties prenantes pour positionner cet écosystème à la place qu’il mérite».

«Les entreprises américaines jouent un rôle important dans le développement socio-économique au Maroc et les investisseurs américains dans le domaine du capital-risque peuvent contribuer de manière significative et efficace à cet important objectif», a-t-il assuré.

Lire aussi : L’alliance entre les États-Unis et le Maroc, une collaboration multiforme et durable selon «State Magazine»

De son côté, l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, a affirmé que le Maroc est un pays en plein essor dans plusieurs secteurs et se positionne de plus en plus comme un leader dans le domaine de la technologie en Afrique.

Il a rappelé, dans ce contexte, que les startups marocaines ont levé 119 millions de dollars auprès des investisseurs en capital-risque en 2022, ce qui reflète leur capacité à attirer des capitaux pour développer des solutions innovantes face aux défis locaux et régionaux. «Les entrepreneurs marocains attirent de plus en plus de capitaux, un succès qui résulte des politiques proactives du gouvernement marocain», a-t-il ajouté.

Lire aussi : Samantha Power, administratrice de l’USAID, attendue au Maroc du 19 au 22 mai

Et de souligner: «Le soutien gouvernemental a joué un rôle crucial à cet égard, notamment à travers diverses politiques, structures de financement et réformes réglementaires, un engagement qui illustre la reconnaissance de l’importance des startups dans la croissance économique et la création d’emplois.»

«Nous sommes ici avec 25 des meilleures startups marocaines qui ont été très soigneusement sélectionnées. Notre espoir est de réunir ces groupes pour qu’ils puissent voir les choses incroyables qui se passent ici au Maroc, le potentiel incroyable pour des avancées dans la technologie de pointe, la fintech, l’agrotech, la technologie climatique, partout. Et ceci est juste en amont de Gitex, où le Maroc se présente comme la porte d’entrée de l’Afrique», a conclu Puneet Talwar.

Lire aussi : Startups: le Maroc reste à la traine en Afrique

Pour sa part, British Robinson, coordinatrice de Prosper Africa, une agence gouvernementale américaine, a expliqué que cette rencontre vise à stimuler l’investissement dans le secteur privé, à attirer davantage d’investissements au Maroc et à soutenir les startups et l’écosystème entrepreneurial marocain en pleine expansion.

Elle a exprimé sa satisfaction de voir cette initiative américaine, qui vise à accroître le commerce et les investissements entre les États-Unis et l’Afrique, contribuer à la croissance économique du Maroc, soulignant les importantes potentialités du pays qui favorisent la dynamique de l’investissement et du progrès.

Il convient de noter que ce forum dédié au capital-risque, organisé par l’ambassade des États-Unis au Maroc en collaboration avec l’initiative gouvernementale américaine Prosper Africa, constitue le premier du genre entre les deux pays et a réuni 25 des startups les plus prometteuses du Royaume.