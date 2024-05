Samantha Power, administratrice de l’USAID, attendue au Maroc du 19 au 22 mai

Samantha Power, administratrice de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), sera en visite au Maroc du 19 au 22 mai, annonce dans un communiqué l’ambassade des États-Unis à Rabat. Lors de son séjour, la responsable américaine rencontrera différents responsables gouvernementaux.

Samantha Power aura également l’occasion d’échanger avec des organisations partenaires de l’USAID et des associations de jeunes. L’objectif est de mettre en avant les efforts de l’Agence visant à soutenir le développement mené localement, «essentiel pour réaliser des progrès durables et significatifs», poursuit le communiqué.

L’un des moments forts de cette visite sera la rencontre avec les communautés touchées par le séisme de septembre 2023, «afin de constater de visu comment les programmes de l’USAID soutiennent les efforts de reconstruction en cours au Maroc».

Lire aussi : Education: Benmoussa et l’USAID lancent un programme pédagogique expérimental dans les cycles primaire et secondaire

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est une agence indépendante du gouvernement américain dédiée à l’aide étrangère et au développement international. Sa mission est de promouvoir le développement durable et de soutenir les pays partenaires dans l’amélioration de leur bien-être économique, social et environnemental.

L’USAID intervient dans divers domaines, notamment l’aide humanitaire, en répondant aux urgences et aux catastrophes naturelles. Elle favorise également le développement économique, soutient la santé et assure l’accès à l’éducation. De plus, l’Agence soutient l’agriculture durable et la sécurité alimentaire, renforçant ainsi la résilience des communautés face aux crises alimentaires.