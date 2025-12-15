Maroc–BERD: une année 2025 record

L’année 2025 s’annonce comme un tournant majeur dans la coopération financière entre le Maroc et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Selon Greg Guyett, premier vice-président de la BERD, le volume des nouveaux contrats signés avec le Royaume devrait atteindre un niveau inédit, avoisinant le milliard de dollars américains. «Un record qui témoigne de la solidité du partenariat entre les deux parties et de la confiance accordée à l’économie marocaine», indique le magazine Finances News Hebdo.

Cette performance exceptionnelle repose avant tout sur une collaboration étroite avec le gouvernement marocain, mais aussi sur des relations soutenues avec les acteurs du secteur privé. Grandes entreprises comme petites et moyennes entreprises sont au cœur de la stratégie de la BERD au Maroc, dont la mission principale consiste à investir dans le secteur privé afin de stimuler la croissance économique et de renforcer la compétitivité des entreprises locales.

Dans cette optique, la Banque déploie plusieurs programmes en partenariat avec des institutions bancaires marocaines. Ces initiatives visent à faciliter l’accès des PME au financement, à renforcer leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement et à améliorer leur accès aux marchés nationaux et internationaux. «L’objectif est de créer un environnement plus favorable au développement de l’entrepreneuriat et à la création de valeur», note Finances News.

Parallèlement au soutien financier, la BERD mise également sur le développement du capital humain. Des programmes d’éducation et de formation sont mis en œuvre, ciblant particulièrement les jeunes et les femmes, afin de renforcer leurs compétences et de favoriser leur insertion économique. Cette approche globale traduit la volonté de la Banque d’accompagner une croissance inclusive et durable.

L’action de la BERD au Maroc s’inscrit autour de trois priorités stratégiques. Il s’agit, d’abord, de consolider le secteur privé et de soutenir son expansion. Ensuite, la Banque œuvre au développement de systèmes énergétiques et industriels plus performants, moins coûteux, plus résilients et respectueux de l’environnement. Enfin, une attention particulière est accordée au développement du monde rural, considéré comme un levier essentiel de l’équilibre territorial et social.

S’agissant des projets à venir, la question de l’eau occupe une place centrale. La résilience hydrique est désormais identifiée comme une priorité majeure, dans un contexte marqué par le stress hydrique et les effets du changement climatique. Dans ce domaine, la BERD travaille en étroite coordination avec les autorités marocaines et les opérateurs privés pour accompagner des projets structurants.

Le secteur de l’énergie constitue un autre pilier stratégique de l’intervention de la Banque. Les énergies renouvelables, ainsi que le renforcement et la modernisation du réseau électrique, figurent parmi les axes privilégiés. Des discussions avancées portent également sur les projets d’interconnexion électrique entre le Maroc et d’autres pays, à la faveur du développement des capacités nationales de production.

Enfin, les PME demeurent au centre des dispositifs de soutien de la BERD, notamment à travers des programmes dédiés comme Women in Business et Youth in Business. Ces initiatives illustrent l’engagement de l’institution en faveur d’un tissu entrepreneurial plus dynamique, inclusif et résilient, capable de contribuer durablement au développement économique du Royaume.