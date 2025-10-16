Maroc: un pôle économique africain en plein essor, selon le rapport du département d’État américain 2025

Le Maroc s’affirme comme un acteur incontournable de l’économie régionale et un terreau favorable à l’investissement étranger, souligne le dernier rapport du département d’État américain sur le climat d’investissement 2025, repris par le magazine hebdomadaire Challenge. Profitant de sa position géographique stratégique, de sa stabilité politique et de ses infrastructures modernes, le royaume déploie des politiques incitatives et des réformes structurelles pour attirer les capitaux étrangers et renforcer sa compétitivité à l’échelle internationale.

Le rapport met en lumière les ambitions sportives et économiques du pays, qui se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations en décembre 2025 et à co-organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030 avec l’Espagne et le Portugal. Ces échéances motivent des investissements massifs dans les infrastructures, allant des routes et chemins de fer aux télécommunications et aéroports, en passant par la création de ports stratégiques tels que Nador-West Med et Dakhla Atlantique, destinés à relier les États enclavés du Sahel dans le cadre de l’Initiative Atlantique, lit-on.

Parallèlement, le Maroc continue de stimuler les investissements étrangers, notamment dans les secteurs exportateurs, grâce à la nouvelle Charte des investissements adoptée en 2022, qui offre des avantages financiers, des exonérations fiscales et des incitations ciblées pour des régions ou industries spécifiques, telles que la défense, l’automobile, l’aéronautique et les énergies renouvelables, écrit Challenge en citant le rapport. Le royaume dispose également de zones franches et du hub Casablanca Finance City, offrant des conditions fiscales et opérationnelles attractives pour les entreprises locales et internationales souhaitant établir leur siège régional.

Le rapport souligne aussi le cadre juridique sécurisé dont bénéficie le pays. Le Maroc est signataire de plus de 70 traités bilatéraux reconnaissant l’arbitrage international, membre du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements et engagé à protéger la propriété intellectuelle via l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Le transfert des revenus issus des investissements étrangers est garanti en franchise d’impôt, avec convertibilité totale des devises et libre rapatriement du capital investi.

Toutefois, le document pointe certaines limites persistantes, notamment un manque de formation des juges en matière commerciale, l’absence de législation sur les conflits d’intérêts et des pratiques judiciaires qui favorisent parfois les salariés lors de licenciements, même en cas de faute grave de l’employeur, lit-on encore.

Sur le plan économique, le Maroc enregistre une progression notable des investissements directs étrangers (IDE), avec une hausse de 50,7 % sur les neuf premiers mois de 2025, portée par la France et les secteurs industriels, immobiliers et touristiques. Cette dynamique positive s’accompagne d’une reconnaissance internationale: l’agence Standard & Poor’s a relevé la note souveraine du royaume à BBB-, le replaçant dans la catégorie «Investment Grade», témoignant de la solidité de sa politique macroéconomique et de ses réformes structurelles, malgré un contexte mondial marqué par les incertitudes géopolitiques et commerciales.