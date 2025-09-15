Investissements: le Royaume franchit la barre des 200 milliards de dirhams

Mercredi 10 septembre, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a tenu son dixième Conseil d’administration, consacré à la présentation du rapport annuel 2024 et au bilan des réalisations de l’Agence.

Une rencontre stratégique présidée par Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, qui souligne la place centrale de l’AMDIE dans la dynamique économique nationale, indique le magazine Challenge.

S’inspirant des Hautes Orientations Royales, le Royaume poursuit ses réformes stratégiques, pour renforcer son attractivité auprès des investisseurs et consolider son rôle de plateforme compétitive pour les exportations à l’échelle mondiale.

Selon l’AMDIE, cette démarche repose sur une approche inclusive et durable, centrée sur la création d’emplois, le développement économique territorial et la transition verte, a-t-on lu.

En 2024, l’Agence a déployé 114 initiatives ciblées sur les marchés nationaux et internationaux, couvrant 26 pays, afin de stimuler des partenariats stratégiques et de renforcer le rayonnement économique du Royaume.

En tout, 129 délégations internationales, issues de 34 pays, ont été accueillies, séduites par les atouts compétitifs du Royaume, en particulier dans le secteur automobile, qui a représenté la majorité de ces visites.

D’autres secteurs en pleine croissance, comme le textile, l’énergie ou la valorisation minière, ont également capté l’attention des investisseurs.

La Commission nationale des investissements a tenu quatre réunions en 2024, aboutissant à l’approbation de 131 projets d’investissement et avenants, totalisant près de 200 milliards de dirhams (MMDH).

Cette dynamique illustre l’engagement du Royaume à attirer des investissements structurants et à soutenir des projets à fort impact économique.

Sur le front des exportations, l’AMDIE a intensifié son action via les programmes Export Morocco Now 2024–2026 et Export Morocco Now Women, destinés à accompagner les entreprises marocaines dans leur développement international, a écrit Challenge.

En 2024, 312 entreprises et coopératives ont bénéficié de 68 actions de promotion, couvrant 28 marchés.

Ces initiatives renforcent la présence du Royaume dans des secteurs stratégiques tels que l’automobile, les énergies renouvelables, le tourisme, l’aéronautique et l’industrie pharmaceutique.

Dans la continuité des Hautes Orientations Royales, l’AMDIE a également renforcé son engagement en faveur des Marocains du Monde, en organisant des rencontres et webinaires dans plus de dix pays.

Ces initiatives visent à mobiliser les compétences et les réseaux de la diaspora pour contribuer à la croissance économique nationale et créer de nouvelles opportunités de développement.

L’Agence poursuit ainsi sa feuille de route 2024-2026, structurée autour de quatre priorités.

À commencer par l’accompagnement de bout en bout des investisseurs, avec une attention particulière aux Marocains du Monde.

S’y ajoute le soutien aux exportateurs et à l’élargissement de leurs débouchés, le développement du secteur des foires et salons comme levier de promotion économique et l’appui aux zones d’activités économiques pour renforcer l’attractivité du territoire.

Le Conseil d’administration a ainsi validé le rapport sur l’investissement et les exportations, confirmant le rôle central de l’AMDIE dans la promotion des investissements et des exportations, et dans la construction d’une croissance économique durable et compétitive pour le Royaume.