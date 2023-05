Maroc-Arabie saoudite: un fonds de soutien à l’investissement et à l’exportation en projet

Dans une déclaration au journal Iqtisad al Sharq, Khalid Benjelloun a souligné que les secteurs public et privé des deux pays devraient participer à la création du fonds, notamment les banques marocaines Attijariwafa Bank, Banque Populaire, Crédit Agricole du Maroc et Bank of Africa, ainsi que la Banque saoudienne d’investissement et la Société islamique pour le développement du secteur privé du Groupe de la Banque islamique de développement.

Il a ajouté, après la réunion du conseil d’affaires tenue en fin de semaine dernière à Casablanca, que le fonds «servira de guichet unique pour faciliter les procédures de financement et de logistique pour soutenir l’orientation des entreprises vers l’exportation et l’investissement entre les deux pays».

Selon les données du ministère du Commerce et de l’industrie, les échanges commerciaux entre les deux pays ont enregistré, en 2021, environ 17,2 milliards de dirhams (1,7 milliard de dollars), dont 10 milliards de dirhams étaient destinés à l’importation de pétrole et de ses dérivés en provenance d’Arabie saoudite, fait savoir le journal, notant que le Maroc ambitionne de doubler le volume de ses exportations vers l’Arabie saoudite à 5 milliards de dirhams contre 700 millions de dirhams actuellement.

A cet égard, Khalid Benjelloun a souligné que les possibilités d’augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays sont «très grandes», appelant à surmonter les obstacles administratifs et logistiques pour amener le commerce bilatéral à un niveau supérieur.

Il a expliqué que les relations économiques entre les deux pays se caractérisent par «la prédominance des hydrocarbures et des produits agricoles», soulignant que l’objectif est d’œuvrer à les diversifier davantage en simplifiant les relations administratives telles que la reconnaissance mutuelle des certificats, et en facilitant les opérations d’échange à travers le lancement d’une ligne maritime directe.

Lors de la dernière réunion du Conseil d’affaires maroco-saoudien, plusieurs produits marocains susceptibles d’augmenter le volume de leurs exportations vers l’Arabie saoudite ont été identifiés, notamment les textiles, l’artisanat, les pièces automobiles, les produits alimentaires et les produits technologiques.

En ce qui concerne les exportations saoudiennes vers le Maroc, des produits chimiques, des huiles et des produits en plastique ont été également identifiés.