© Copyright : DR

Kiosque360. La rareté des engrais fera que la hausse des prix de cette matière va durer jusqu’en 2026, indique l’agence Fitch Ratings qui prévoit de belles perspectives pour les années à venir. Opérateur de taille mondiale, OCP ne manquera pas d’opportunités. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Un des plus grands exportateurs mondiaux de fertilisants, le Maroc se retrouve avec une opportunité sans précédent. C’est ce que rapporte le quotidien L’Economiste, dans son édition du mardi 27 septembre, citant Fitch Ratings qui a annoncé récemment une révision à la hausse des prix des engrais. Dans un rapport, l’agence de notation américaine indique que les roches phosphatées d’origine marocaine devraient atteindre en moyenne quelque 270 dollars la tonne à la fin 2022, contre les 200 dollars figurant dans de précédentes prévisions. La même tendance sera observée en 2023.

La politique de l’OCP tendant à limiter les exportations pour maintenir le niveau de prix y est pour quelque chose. «D’autant que le groupe contrôle 70% des réserves mondiales de phosphates naturels trouvés au Maroc», précise L’Economiste. La demande mondiale suit. Fitch Ratings soutient qu’elle dépasserait les niveaux de 2022 en 2023.

Les résultats se font déjà sentir. Au premier semestre 2022, le chiffre d’affaires de l'OCP a affiché une hausse de 72% par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 56,01 milliards de dirhams contre 32,47 milliards de dirhams à fin juin 2021. L’EBITDA du premier semestre 2022 a augmenté de 124% d’une année sur l’autre en monnaie locale pour atteindre 28,08 milliards de dirhams, contre 12,53 milliards de dirhams il y a un an. La marge d’EBITDA a atteint un record de 50%, reflétant des prix plus élevés et une efficacité opérationnelle continue. Le résultat d’exploitation s’est élevé à 23,87 milliards de dirhams, nettement supérieur aux 8,05 milliards de dirhams enregistrés l'année dernière.

Riche de ces performances, le groupe OCP vient d’annoncer la signature de l’accord définitif pour l’acquisition de 50% de la société GlobalFeed auprès de l’importateur et producteur espagnol d’engrais, Fertinagro Biotech S.L. GlobalFeed, qui opère dans le segment de la nutrition animale, fabrique et distribue une large gamme de produits, y compris des produits de commodité à base de phosphate et des solutions premium et à haute valeur ajoutée destinées à plusieurs espèces, lit-on dans un communiqué du groupe OCP.

La société possède des unités de production flexibles situées à Huelva, en Espagne, d’une capacité de 200.000 tonnes pour les produits à base de phosphates et 30.000 tonnes pour les produits à base de sulfate de fer et bénéficie d’une large présence commerciale à l’international.