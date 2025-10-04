L’UIR au Power-to-X Summit: former, sensibiliser et innover autour de l’hydrogène
VidéoL’Université Internationale de Rabat a pris part au World Power-to-X Summit, un rendez-vous majeur dédié aux nouvelles technologies de l’hydrogène et de la transition énergétique. Cette participation s’inscrit dans une démarche à la fois initiatique et pédagogique, portée par les étudiants du master Hydrogène Énergie (H2E) et du PhD Hydrogène. À travers des ateliers interactifs, des démonstrations et des outils ludiques, les étudiants ont vulgarisé les principes de l’hydrogène et sensibilisé le grand public aux enjeux de cette énergie propre.