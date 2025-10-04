Economie

L’UIR au Power-to-X Summit: former, sensibiliser et innover autour de l’hydrogène

VidéoL’Université Internationale de Rabat a pris part au World Power-to-X Summit, un rendez-vous majeur dédié aux nouvelles technologies de l’hydrogène et de la transition énergétique. Cette participation s’inscrit dans une démarche à la fois initiatique et pédagogique, portée par les étudiants du master Hydrogène Énergie (H2E) et du PhD Hydrogène. À travers des ateliers interactifs, des démonstrations et des outils ludiques, les étudiants ont vulgarisé les principes de l’hydrogène et sensibilisé le grand public aux enjeux de cette énergie propre.

Le 04/10/2025 à 17h07
Le 04/10/2025 à 17h07
