Economie

Love Brand Morocco 2026: Excelo sur le podium des marques les plus aimées au Maroc

Excelo sur le podium des marques les plus aimées au Maroc.

La marque Excelo, référence nationale de la biscuiterie, se hisse à la 3ème place de la catégorie Snacking dans le classement Love Brand Morocco 2026, dont les résultats ont été dévoilés le 31 mars à Casablanca, en marge des “Impériales Week 2026”.

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Le 06/04/2026 à 18h58

Cette distinction vient ancrer Excelo comme une évidence dans le quotidien des Marocains — portée par ses marques filles fortes comme Capri, King Cookies, Momo, Extrem, Dolcy, Bono, Biscotti, Genova ou encore Eyo’o. Un écosystème de marques pensé pour couvrir tous les moments de consommation, alliant accessibilité, présence terrain massive et une capacité continue à élever les standards de qualité et d’innovation.

Marque ombrelle de Best Biscuits Maroc (BBM), filiale du groupe Anouar Invest, Excelo s’est imposée comme leader incontesté de la biscuiterie au Maroc, avec une présence étendue à travers l’ensemble du territoire et une stratégie fondée sur la qualité, l’innovation et la compétitivité industrielle.

Pour rappel, le classement Love Brand est dévoilé chaque année lors des Impériales Week. Il s’impose comme un rendez-vous de référence pour les professionnels du marketing et repose sur une étude nationale mesurant la préférence spontanée des consommateurs (top-of-mind), révélant les marques capables de créer un lien émotionnel fort et durable avec le public.

À travers cette reconnaissance, Excelo confirme son ambition de poursuivre son développement et de renforcer sa capacité à allier qualité, innovation et proximité avec les consommateurs, tout en s’appuyant sur une production locale solide et un modèle industriel intégré. En restant fidèle à ses valeurs, Excelo poursuit son objectif de rendre le snacking de qualité accessible au quotidien des Marocains, consolidant sa réputation de marque de confiance et son lien durable avec le public.

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Le 06/04/2026 à 18h58
#Love Brand Morocco#Excelo#biscuiterie

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