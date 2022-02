© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

Dans la région de l’Oriental, le plan anti-sécheresse annoncé de 10 milliards de dirhams lancé par le souverain ravive les espoirs des agriculteurs qui pâtissent du manque de pluie. Reportage.

Les fellahs de la commune d’Aïn-Béni-Mathar dans la province de Jerada ont fait part, interrogés par Le360, de leur soulagement à l’annonce du plan d’urgence anti-sécheresse. Agriculteurs comme éleveurs de la région, très impactés par les effets du déficit pluviométrique, ont expliqué que ce programme, lancé par le roi Mohammed VI, arrivait à point nommé et permettra d'atténuer l’impact des effets de cet épisode de sécheresse.

Ce plan d’urgence exceptionnel, lancé jeudi 17 février dernier, à l’initiative du roi Mohammed VI, mobilise une enveloppe budgétaire de 10 milliards de dirhams, dont 3 milliards de dirhams provenant du Fonds Hassan II pour le développement économique et social.

Selon des données communiquées par la direction régionale de l'Agriculture de l'Oriental, le département a alloué 1,47 millions de quintaux d'orge subventionnés aux éleveurs, à un prix n'excédant pas deux dirhams le kilogramme. Cet aliment pour bétail a été mis à leur disposition dans 14 points de vente répartis à travers la région.

Les éleveurs de vaches laitières bénéficient quant à eux de 80.000 quintaux d'aliments composés. La direction veillera également à assurer le transport des éleveurs depuis et vers les communes éloignées pour leur approvisionnement.

Afin d'assurer un bon déploiement à ce programme, la direction régionale indique aussi que des ressources humaines ont été mobilisées, au niveau local et régional, pour accompagner et suivre le processus de distribution. Il est ainsi question de l'aménagement et de l'équipement de 221 points d'eau, l’acquisition et la distribution de 74 camions citernes et 100 citernes en plastique pour un investissement total de 50 millions de dirhams, en plus de la programmation de campagnes de vaccination du cheptel.

Interrogé par Le360, le directeur provincial de l'agriculture à Jerada, Said El Darfoufi, a confirmé que l’opération de distribution d'orge subventionnée dans la région débutera ce lundi 28 février 2022, et a expliqué que l’ensemble du personnel de la direction se tenait mobilisé pour réussir le déploiement du plan royal.

De son côté, le secrétaire général de la Chambre de l’agriculture de l’Oriental, El Habib Errachdi, a salué cette initiative royale, indiquant que les membres de celle-ci suivaient de près et en permanence la progression de la mise en œuvre de ce programme. Des rencontres et des réunions sont régulièrement tenues entre les représentants du ministère de l’Agriculture à l’Oriental, et les responsables de la Chambre de l’agriculture de la région.