L’ONEE ouvre l’accès à l’électricité verte à ses clients en moyenne tension

Dans un communiqué, L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) indique qu’il vient d’ouvrir l’accès à l’électricité verte à ses clients en moyenne tension. Cette annonce marque un jalon important dans la stratégie nationale de transition énergétique, visant un modèle bas carbone, compétitif et durable.

L’Office confirme ainsi son rôle moteur dans le développement du marché des énergies renouvelables. Un rôle que l’ONEE a pleinement assuré depuis la promulgation de la loi 13-09 sur les énergies renouvelables, en remplissant une double mission: celle de catalyseur pour les investisseurs souhaitant développer des projets de production d’énergies renouvelables, et celle de facilitateur pour les clients désireux de réduire leur empreinte carbone.

Ce début 2025 constitue ainsi un tournant majeur avec la fourniture des premiers kilowattheures verts aux clients MT. En effet, près de 60 GWh d’électricité d’origine renouvelable viennent d’être commercialisés par des producteurs privés raccordés au réseau de transport national de l’ONEE au bénéfice de plusieurs clients MT de l’Office, dont notamment Tanger Med Utilities au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Saint-Gobain à la zone franche de Kénitra dans la région Rabat-Salé-Kénitra et Managem avec deux sites de consommation à Ouarzazate dans la région Drâa-Tafilalet, fait savoir le communiqué.

Cette fourniture témoigne de l’engagement constant de l’ONEE à assurer l’accompagnement de l’ensemble de ses clients, Très Haute Tension (THT), Haute Tension (HT) et désormais MT, en vue de leur ouvrir l’accès aux énergies renouvelables.

À signaler que depuis la promulgation de la loi 13.09 et l’ouverture du marché pour l’énergie propre, les clients THT et HT ont déjà bénéficié d’un volume cumulé de plus de 21,2 TWh d’électricité verte. Ce sont en effet plus d’une trentaine de clients THT-HT, industriels pour la majorité, qui s’approvisionnent de cette énergie renouvelable dans le cadre de la loi 13-09, avec plus d’une centaine de sites de consommation, précise-t-on.

Par ailleurs, pour garantir la qualité et la continuité de fourniture de l’énergie électrique pour l’ensemble des utilisateurs du système électrique, tout en favorisant une pénétration massive des énergies renouvelables dans le mix électrique national, l’ONEE déploie d’importants programmes de développement de moyens de flexibilité et de solutions de stockage d’électricité répondant aux défis posés par l’intermittence de ces sources. Un vaste programme d’extension et de renforcement du réseau de transport est également en cours par l’ONEE, avec une multiplication par cinq des investissements annuels prévus à l’horizon 2030.

L’ONEE, en rendant possible l’accès à une électricité propre et compétitive pour les clients MT, contribue activement à une transition énergétique plus équitable, plus inclusive et résolument tournée vers l’avenir. Cette nouvelle étape renforce également l’attractivité du tissu économique national, en offrant aux entreprises la possibilité d’améliorer leur bilan carbone tout en maîtrisant leurs coûts, conclut le communiqué.