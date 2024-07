L’Office des changes réserve un traitement spécifique aux MRE

Driss Bencheikh, directeur général par intérim de l’Office des changes a récemment indiqué que pour l’opérationnalisation de son plan d’action stratégique 2022-2026, un traitement personnalisé sera réservé aux Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Cet engagement ferme se matérialise, selon Driss Bencheikh, par la multiplication d’actions d’information et de sensibilisation auprès des MRE, en s’appuyant sur une stratégie axée sur la proximité et la diversification des canaux de communication.

Interviewé à ce propos par La Vie Éco, Driss Bencheikh a assuré que l’Office des changes renforce son dispositif d’accueil, d’information et d’accompagnement des MRE, au cours de cette saison estivale.

Le directeur général par intérim de l’Office des changes a aussi affirmé que les MRE, qui font l’objet d’une «haute et constante sollicitude royale, bénéficient d’une attention particulière de la part de l’Office des changes, qui s’est attelé, au fil des ans, à instaurer un cadre réglementaire attractif, flexible et avantageux».

Au cours de ces dernières années, l’Office s’est engagé dans un processus d’assouplissement et de facilitation de la réglementation des changes, et s’est résolument inscrit dans une dynamique d’amélioration continue de ses outils de veille réglementaire et de supervision des opérations de change, a-t-il rappelé.

Driss Bencheikh a aussi expliqué que des mesures ciblées et adaptées en faveur des Marocains désirant se rendre à l’étranger pour divers motifs avaient été instaurées, dans l’objectif de leur garantir une meilleure flexibilité et plus de facilités pour la couverture de leurs dépenses engagées à l’étranger.

Élaborées en parfaite concordance avec l’évolution de la situation économique et financière du Royaume, les dispositions de la réglementation des changes relatives aux dotations en devises destinées aux personnes physiques visent à faciliter l’accès des citoyens aux devises étrangères et à lutter contre le recours aux pratiques illégales, a expliqué le directeur général de l’Office.

Ainsi, depuis 2022, un régime de dotation unique, «la dotation pour voyages personnels», a été initié, afin de permettre aux Marocains de couvrir aisément leurs dépenses relatives aux voyages personnels à l’étranger de toute nature (touristique, Omra et Hajj, soins médicaux, etc.).

D’un montant de base de 100.000 dirhams par an, «la dotation pour voyages personnels» peut être majorée de l’équivalent de 30% de l’IR (impôt sur le revenu), le montant total ne devant pas dépasser 300.000 dirhams par personne et par année.