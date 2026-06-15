L’Office des changes déploie la plateforme «SARF» pour digitaliser les opérations de change

À partir de ce 15 juin 2026, l’Office des changes entame le déploiement de sa plateforme SARF, une solution dédiée à la gestion digitalisée, instantanée et sécurisée des opérations de change.

Ce lancement, indique l’Office dans un communiqué, intervient au terme d’un vaste programme de formation déployé à travers l’ensemble des régions du pays, au profit des sociétés de change de devises, en vue de garantir une appropriation optimale des fonctionnalités de la nouvelle plateforme.

L’Office a également établi, pour cette phase de lancement, une cellule d’accompagnement destinée aux opérateurs, ainsi que des supports pédagogiques tels que des vidéos explicatives et des guides détaillant l’accès et l’utilisation de la nouvelle plateforme.

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Sur le plan fonctionnel, explique-t-il, la plateforme SARF couvre l’intégralité des activités des opérateurs de change de devises, notamment la gestion des opérations d’achat et de vente de devises à la clientèle et l’édition des bordereaux y afférents. La solution met, également, à la disposition des opérateurs un dispositif d’assistance et d’accompagnement destiné à renforcer la vigilance et la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

«Le déploiement de cette nouvelle solution s’inscrit dans le cadre des efforts engagés par l’Office des changes en vue de consolider la conformité et la traçabilité des opérations de change de devises, d’améliorer l’accompagnement des opérateurs de change de devises et de renforcer le dispositif de supervision, en cohérence avec les orientations de la stratégie 2025-2029 de l’Institution», conclut-il.