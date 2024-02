Location automobile: Arval Maroc dévoile ses solutions de mobilité durable

Arval Maroc confirme son engagement dans le développement de la mobilité durable, en renforçant son leadership dans la location longue et moyenne durée de véhicules hybrides et électriques au Maroc. Le loueur a réuni, le jeudi 1er février à Casablanca, ses clients et partenaires pour un événement consacré aux solutions de mobilité durables, à la connectivité et à la transition énergétique dans le secteur automobile.

Cette rencontre a donné lieu à la présentation des solutions de mobilité durable que propose Arval Maroc et son offre en véhicules hybrides et électriques. Cette dernière s’est récemment enrichie avec la Dacia Spring, véhicule 100 % électrique proposé en location longue durée à des conditions tarifaires très avantageuses et un accompagnement adapté pour l’installation de bornes de recharge, détaille un communiqué du loueur.

Hybride et électrique, futurs standards du marché automobile

«Convaincu que les motorisations hybrides et électriques seront le standard du marché automobile à moyen terme, le Groupe Arval s’appuie sur son expertise pour optimiser l’ensemble des frais liés à l’achat, au coût opérationnel et à la revente de cette catégorie de véhicules», souligne la filiale de BNP Paribas. Le groupe «s’appuie également sur son engagement et sur son savoir-faire pour favoriser l’introduction de ces nouvelles technologies automobiles, qui impliquent des comportements plus responsables et, surtout, une mobilité plus durable», poursuit le communiqué.

En 2023, les ventes de véhicules électrifiés (hybrides et électriques) ont représenté 4,5% du marché marocain, dont 0,3% pour les motorisations 100% électriques. «Avec près de 8% de ses commandes en 2023 concernant ce type de motorisation, Arval se positionne clairement comme un accélérateur de la transition énergétique, en s’appuyant notamment sur toute l’expérience du groupe», souligne le communiqué.

Des solutions digitalisées

La société innove également en digitalisant les solutions destinées aux gestionnaires de flottes, notamment avec le service «My Arval for Fleet Manager», qui permet d’accéder au calendrier de livraison, à différents rapports d’activité ainsi qu’aux factures. Le service «Arval Connect» permet quant à lui d’assurer un suivi en temps réel de la flotte et affiche les scores d’éco-conduite et de sécurité de chaque utilisateur, «encourageant ainsi une approche vertueuse de réduction des accidents et de la consommation de carburant». Enfin, proposée gratuitement aux conducteurs, l’application mobile «My Arval for Driver» facilite les déclarations des sinistres et les demandes de service sur le véhicule.

Dans cette même optique, Arval Maroc a également lancé son offre «Arval Re-Lease», donnant à ses clients la possibilité d’accéder aux avantages de la location longue durée, «mais aux tarifs de l’occasion, avec des véhicules récents, parfaitement entretenus et bénéficiant de tous les services Arval».