NewMed Energy, société énergétique israélienne, a annoncé hier, mardi 6 décembre 2022, avoir signé un accord d'exploration énergétique au Maroc pour mener des opérations d'exploration et de production de gaz naturel dans le cadre du permis d'exploration de Boujdour Atlantique.

La société énergétique israélienne NewMed Energy a annoncé avoir signé un accord avec le ministère de la Transition énergétique et le Marocain Adarco Energy pour l'exploration et la production de gaz naturel à Boujdour sur l'océan Atlantique, rapporte le journal financier Globes.

Selon les termes de cet accord, NewMed Energy et Adarco détiendront chacun 37,5% du permis offshore de Boujdour Atlantique, l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) conservant les 25% restants.

Le permis d'exploitation du champ gazier Boujdour Atlantique, est accordé pour une durée totale de huit ans.

Selon le plan de travail prévu, une analyse géologique et géophysique sera effectuée et le premier forage d'exploration est prévu environ deux ans et demi plus tard. Les accords sont conditionnés à l'approbation du ministère de l'Energie, celui du ministère des Finances, ainsi que de NewMed Energy, explique i24News.

Commentant cet accord, le PDG de NewMed, Yossi Abu, a déclaré avoir identifié un énorme potentiel au Maroc, précisant que son entreprise était «ravie de se développer dans le domaine des énergies à l’étranger».

Les projets liant des entreprises marocaines et israéliennes commencent de plus en plus à se concrétiser, notamment dans le domaine des énergies. C’est dans ce cadre que s’inscrit, par exemple, l’accord entre le Marocain Gaia Energy et l’Israélien Gandyr, signé en février 2022, et celui signé par Gaia Energy et H2Pro, en novembre 2022, dans le contexrte de la tenue de la COP27, en Egypte.