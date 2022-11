Signature de l'accord de partenariat entre le Marocain Gaia Energy et l’Israélien H2Pro, le 8 novembre 2022, au cours de la COP27, à Charm El-Cheikh, en Egypte.

A la COP27, le Marocain Gaia Energy et l’Israélien H2Pro, deux entreprises opérant dans le domaine des énergies renouvelables, ont signé hier, mardi 8 novembre 2022, à Charm El-Cheikh, un accord pour le transfert, l’intégration et l’implémentation d’électrolyseurs afin de produire massivement de l’hydrogène vert dans le Royaume.

Dans un communiqué, Gaia Energy, société marocaine spécialisée dans le développement des énergies renouvelables en Afrique, annonce avoir signé un accord de partenariat avec l’entreprise israélienne H2Pro, afin de produire massivement de l’hydrogène vert sur le territoire du Royaume.

Basée à Césarée, à 45 km au nord de Tel Aviv, H2Pro est une start-up qui utilise l'énergie verte pour produire de l'hydrogène à partir d'eau, en s'appuyant sur une technologie innovante, développée au Technion. Une technologie qui possède une meilleure efficacité énergétique que d'autres systèmes existants, et fait usage d’un processus plus sécurisé et moins coûteux.

L’objet de cette collaboration consiste en la mise en œuvre d’un projet pilote sur le territoire marocain, soit le développement du système H2Pro à l’échelle de plusieurs gigawatts, sur certains projets développés par Gaia Energy, de même que l'étude de l'implantation d’une Giga Factory d’électrolyseurs au Maroc, afin de produire cette technologie localement, et transférer ce savoir-faire vers le Maroc, indique le communiqué.

La cérémonie de signature de cette convention a eu lieu au pavillon bleu de la COP27, en présence de Issawi Frej, ministre israélien de la Coopération régionale, Tamar Zandberg, ministre de la Protection de l’environnement d'Israël, Lior Ben Dor, directeur Egypte et Maghreb du ministère des Affaires étrangères israéliens.

Des représentants du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable du Royaume étaient également présents: Rachid Tahiri, chef de la division du Changement climatique et de l'Économie verte, et Kelthoum Belhaj, chef d’unité, en charge de l'Économie verte.