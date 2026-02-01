L’investissement public au Maroc plus efficace hors des grands pôles, selon une étude

S’appuyant sur une analyse régionale approfondie, l’étude examine l’impact macroéconomique de l’investissement public au Maroc et montre que le multiplicateur budgétaire national, souvent jugé faible, cache d’importantes disparités territoriales. Autrement dit, la moyenne nationale ne reflète pas la réalité des dynamiques régionales.

Les résultats sont sans équivoque: l’efficacité économique de l’investissement public varie fortement selon les régions. Dans les pôles économiques déjà développés, l’impact de la dépense publique reste limité, notamment à court terme. À l’inverse, ce sont les régions les plus éloignées et les moins favorisées qui enregistrent les multiplicateurs les plus élevés, chaque dirham investi y générant davantage d’activité et de croissance.

Selon les auteurs de l’étude, cette performance s’explique par la capacité de l’investissement public à lever des contraintes structurelles dans ces territoires: déficit d’infrastructures, enclavement, faiblesse du tissu productif ou encore manque d’équipements collectifs. Dans ce contexte, la dépense publique agit comme un véritable levier de rattrapage économique, avec des retombées plus fortes sur la production régionale.

Lire aussi : Investissement public: le gouvernement mise sur la performance et l’impact territorial

L’étude souligne également l’existence d’effets de diffusion entre régions, bien que secondaires par rapport aux effets directs. Ces interactions territoriales confirment que la dimension spatiale constitue un facteur déterminant de l’efficacité macroéconomique de l’investissement public.

Au-delà du diagnostic, ce travail académique remet en question les choix traditionnels de concentration de l’investissement public dans les régions les plus dynamiques. Il plaide pour une approche plus équilibrée, dans laquelle le ciblage territorial de la dépense publique devient un instrument à la fois de performance économique et de cohésion sociale.

Moralité: dans le cas du Maroc, efficacité économique et justice territoriale ne s’opposent pas. Elles se renforcent mutuellement lorsque l’investissement public est orienté vers les régions qui en ont le plus besoin.