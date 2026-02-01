Economie

L’investissement public au Maroc plus efficace hors des grands pôles, selon une étude

La voie express Tiznit-Dakhla, en travaux. 

Vue du chantier de la voie express Tiznit–Dakhla, désormais opérationnelle. DR

L’efficacité de l’investissement public au Maroc ne se mesure pas uniquement à l’aune des montants engagés par l’État. Elle dépend surtout de la manière dont ces investissements sont répartis dans l’espace. C’est la principale conclusion d’une étude académique menée par les économistes Oumaima Er-Reyyahy et Yasser Tamsamani, publiée dans la revue spécialisée Région et Développement.

Par La Rédaction
Le 01/02/2026 à 16h17

S’appuyant sur une analyse régionale approfondie, l’étude examine l’impact macroéconomique de l’investissement public au Maroc et montre que le multiplicateur budgétaire national, souvent jugé faible, cache d’importantes disparités territoriales. Autrement dit, la moyenne nationale ne reflète pas la réalité des dynamiques régionales.

Les résultats sont sans équivoque: l’efficacité économique de l’investissement public varie fortement selon les régions. Dans les pôles économiques déjà développés, l’impact de la dépense publique reste limité, notamment à court terme. À l’inverse, ce sont les régions les plus éloignées et les moins favorisées qui enregistrent les multiplicateurs les plus élevés, chaque dirham investi y générant davantage d’activité et de croissance.

Selon les auteurs de l’étude, cette performance s’explique par la capacité de l’investissement public à lever des contraintes structurelles dans ces territoires: déficit d’infrastructures, enclavement, faiblesse du tissu productif ou encore manque d’équipements collectifs. Dans ce contexte, la dépense publique agit comme un véritable levier de rattrapage économique, avec des retombées plus fortes sur la production régionale.

Lire aussi : Investissement public: le gouvernement mise sur la performance et l’impact territorial

L’étude souligne également l’existence d’effets de diffusion entre régions, bien que secondaires par rapport aux effets directs. Ces interactions territoriales confirment que la dimension spatiale constitue un facteur déterminant de l’efficacité macroéconomique de l’investissement public.

Au-delà du diagnostic, ce travail académique remet en question les choix traditionnels de concentration de l’investissement public dans les régions les plus dynamiques. Il plaide pour une approche plus équilibrée, dans laquelle le ciblage territorial de la dépense publique devient un instrument à la fois de performance économique et de cohésion sociale.

Moralité: dans le cas du Maroc, efficacité économique et justice territoriale ne s’opposent pas. Elles se renforcent mutuellement lorsque l’investissement public est orienté vers les régions qui en ont le plus besoin.

Par La Rédaction
Le 01/02/2026 à 16h17
#Investissement#Régionalisation#PIB#Maroc

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Investissement public: le gouvernement mise sur la performance et l’impact territorial

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Budget: un investissement public record de 380 milliards de dirhams en 2026

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Investissement public régional: bientôt, l’unification du cadre de gestion

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Investissement public: une augmentation de 18,4% entre 2011 et 2020

Articles les plus lus

1
Industrie de défense: comment et pourquoi le Maroc change d’échelle
2
Barrages sous pression: pourquoi et comment le Maroc enclenche des lâchers d’eau
3
Plongée au cœur du Musée de la photographie et des arts visuels de Casablanca
4
Tindouf: le Maroc obtient de l’UE un droit de surveillance de l’aide humanitaire
5
Barrages: le taux de remplissage grimpe à 61,3%, Al Wahda tire la hausse des réserves
6
Obsèques de Abdelhadi Belkhayat à Casablanca: ses amis et proches lui rendent un ultime hommage
7
France: Rafik Temghari, itinéraire d’un élu qui veut algérianiser les Hauts-de-Seine
8
Le barrage Allal El Fassi frôle le plein avec un taux de remplissage de 98%
Revues de presse

Voir plus