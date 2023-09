L’industrie 4.0 au service des entreprises marocaines

L’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) a organisé, le 22 septembre à Rabat, un atelier de lancement du projet «Accompagnement des entreprises marocaines par le recours à l’industrie 4.0: de la mise en place de l’usine intelligente à l’amélioration de la compétitivité et de l’innovation des entreprises marocaines».

Ce projet, développé en étroite collaboration avec en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du commerce, l’Agence de développement du digital (ADD) et le consortium Fez Smart Factory (FSF), vise à créer un écosystème innovant, favorable au développement de la compétitivité et la productivité de l’industrie marocaine, notamment à travers:

-Le développement d’un environnement propice pour la diffusion des technologies et méthodes d’utilisation de l’industrie 4.0;

-Le soutien à la conception et la mise en œuvre de l’usine pilote intelligente de l’écosystème FSF;

-L’accompagnement de l’écosystème FSF pour la réalisation de ses missions liées à l’industrie 4.0;

-Le soutien pour développer des compétences clés en matière de formation, de R&D et de diffusion des connaissances liées à l’industrie 4.0;

-L’accélération de l’adoption et l’utilisation des technologies de l’industrie 4.0 par les entreprises marocaines.

Le développement de ce projet novateur se caractérise par son approche participative intégrée entre toutes les parties prenantes. Il vise également à établir un réseau de soutien entre les institutions de différents pays pour promouvoir les investissements, le financement et les partenariats en la matière.

Cet atelier, qui a marqué le lancement des activités du projet de l’industrie 4.0, a été inauguré par Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, en présence de différents acteurs publics et privés impliqués dans ce domaine innovant.