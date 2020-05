© Copyright : DR

Kiosque360. Les professionnels viennent d’adresser une feuille de route au gouvernement pour relancer le secteur de l’événementiel. Les détails.

Les professionnels appellent le gouvernement à tenir compte de ses attentes pour relancer le secteur de l’événementiel, rapporte Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour.

On apprend que les sociétés et les auto-entrepreneurs qui composent l’écosystème de l’événementiel vivent actuellement une crise sans précédent, et ont fini par formuler une série de mesures aptes à minimiser l’impact de la crise sanitaire traversée par le Maroc sur les salariés du secteur ainsi que sur les entreprises actives depuis plusieurs années dans l’événementiel. «Dès début mars, le groupement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les prestataires de l’écosystème de l’industrie de l’événementiel (EIE), particulièrement les PME/TPE et les employés. Aujourd’hui, un plan de relance a été élaboré afin d’identifier les mesures qui pourraient sauver le tissu industriel de l’événementiel», indique la feuille de route élaborée par les professionnels.

Le quotidien souligne qu’il est important de noter que les retombées économiques de l’écosystème de l’industrie de l’événementiel (CA direct + induit) sont de 63 milliards de DH, ce qui représente 5% du PIB. Soulignons qu’avec près de 5.000 entreprises et 190.000 emplois directs et indirects, l’EIE doit avoir une grande place dans le plan de relance national.

«L’interdiction des rassemblements et des événements pour des raisons de sécurité sanitaire, que le GPPEM a encouragée, a ébranlé tout l’écosystème de l’industrie de l’événementiel dès le mois de mars. Aujourd’hui, l’avenir reste incertain, car le déconfinement sera certainement partiel et l’organisation d’événements en tous genres semble hypothétique et non prioritaire», explique Aziz Bouslamti, président du Groupement professionnel des prestataires de l’événementiel au Maroc (GPPEM).

On apprend que dans la feuille de route, plusieurs appels insistants ont été lancés par le groupement, essentiellement au ministère de l’Industrie, ainsi qu’à l’ensemble des grands donneurs d’ordre publics et privés pour les inciter à maintenir une partie de leurs événements, suivant des conditions sanitaires à établir en étroite collaboration avec les autorités compétentes, ou au moins à les reporter.

Le journal indique qu’en tête de liste des actions demandées figure le maintien de la commande publique, vitale pour la survie de l’industrie événementielle. «Ceci permettra d’éviter les faillites d’entreprises et les pertes d’emplois», précise le groupement, ajoutant que les professionnels s’attendent à une baisse de 70% du chiffre d’affaires de l’EIE, ce qui entraînera une perte de près de 150.000 emplois, si rien n’est fait durant les prochaines semaines.

Les Inspirations Eco explique que le plan de relance remis au gouvernement veut essentiellement capitaliser sur le savoir-faire qui a permis jusqu’à présent au Maroc d’avoir une expertise événementielle marocaine qui contribue de manière significative à drainer des devises.