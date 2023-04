Les virements et transferts instantanés d’argent entre banques bientôt possibles

C’est une petite révolution. Le virement instantané de fonds entre banques sera lancé dès le mois prochain, suite à une décision de Bank Al-Maghrib, indique Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition de ce lundi 24 avril. «Et ce n’est que la première étape d’une stratégie plus large visant à faciliter les paiements électroniques, qui comprendra également la réadaptation des applications bancaires pour qu’elles puissent effectuer tous les types de paiements, y compris les tout petits montants», indique l’auteur de l’article.

Le virement instantané offre de nombreux avantages, tels que la rapidité des transactions, qui prendront seulement quelques secondes pour être effectuées, ainsi que la possibilité de réaliser des transferts d’argent 7 jours sur 7, donc également au cours des week-ends et des jours fériés. Ces transferts sont possible de n’importe où, grâce aux smartphones.

«Cette nouvelle fonctionnalité offrira également une plus grande sécurité pour les transactions financières, grâce à l’authentification forte mise en place pour garantir l’identité de l’émetteur et du bénéficiaire», souligne le quotidien.

Selon un banquier interrogé par Le Matin sur l’impact de ce changement, «le virement instantané et la possibilité de régler instantanément par téléphone vont permettre de sécuriser les transactions et de limiter l’émission de chèques. Le chèque est un moyen de paiement qui génère des délais, mais offre une certaine sécurité dans l’imaginaire collectif du fait de la pénalisation des chèques sans provision».

En revanche, le virement, en raison de son absence d’instantanéité, n’est utilisé qu’entre entreprises de taille relativement importante et de manière plus marginale dans les TPE, en raison de l’incertitude qui se crée lorsqu’un client annonce qu’il règlera par virement… «L’instantanéité du virement, elle, apporte une grande sécurité, car la livraison des produits ou des services concernés voit alors leur date de réalisation devenir concomitante de la date de règlement», explique l’interlocuteur contacté par le quotidien.

Cette innovation s’inscrit dans le cadre d’un chantier de modernisation des moyens de paiement lancé depuis plusieurs années. En 2015, la Banque centrale a lancé l’application de paiement mobile «M-Wallet», qui permettait aux clients des banques marocaines de réaliser des transactions financières en temps réel depuis leur smartphone. Cette solution a permis aux clients de régler des factures, d’effectuer des virements, d’acheter des produits et des services en ligne et bien plus encore.