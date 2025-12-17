Economie

Les prix de l’essence et du gasoil reculent à la pompe: voici les tarifs affichés à Casablanca ce mercredi 17 décembre

Un pompiste remplissant le réservoir d'une voiture dans une station-service. (Photo d'illustration)

Les automobilistes marocains ont de quoi se réjouir en cette fin d’année. Les prix des carburants à la pompe ont été revus à la baisse mardi 16 décembre, aussi bien pour l’essence que pour le gasoil, mettant fin à plusieurs semaines de relative stabilité. Cette évolution s’explique par un contexte international favorable marqué par le repli des cours du pétrole brut sur les marchés mondiaux.

Par La Rédaction
Le 17/12/2025 à 13h06

Selon un relevé effectué par Le360 dans le centre-ville de Casablanca, le gasoil est désormais affiché à 10,60 dirhams le litre dans les stations-service Shell, Afriquia et Petromin, tandis qu’il est vendu à 10,57 dirhams chez Winxo. Pour l’essence, le litre se négocie à 12,32 dirhams dans les réseaux Shell, Afriquia et Petromin et à 12,29 dirhams chez Winwo. Dans les deux cas, la baisse est de 35 centimes par litre, tant pour le gasoil que pour l’essence.

Cette diminution intervient dans un contexte international marqué par une nette détente des prix du pétrole brut. Sur les marchés mondiaux, le Brent, référence européenne, est repassé sous la barre des 60 dollars le baril, atteignant ses niveaux les plus bas depuis plusieurs mois. De son côté, le West Texas Intermediate, référence américaine, évolue autour de 55 dollars le baril, confirmant une tendance baissière durable par rapport aux niveaux observés plus tôt dans l’année.

Plusieurs facteurs expliquent ce recul des cours pétroliers. L’offre mondiale demeure abondante, notamment en raison du maintien de niveaux de production élevés chez plusieurs grands pays producteurs. Parallèlement, la demande mondiale reste modérée, en particulier en Chine, où le ralentissement de l’activité économique pèse sur la consommation d’énergie. À cela s’ajoute une détente des tensions géopolitiques, notamment en Europe de l’Est, à la faveur d’un possible accord de paix entre la Russie et l’Ukraine, ce qui a contribué à réduire la prime de risque intégrée dans les prix du pétrole.

Lire aussi : Carburants: le Conseil de la concurrence alerte sur la hausse du prix du gazole et l’érosion des recettes fiscales

Dans ce contexte, Houcine El Yamani, secrétaire général de la Confédération du pétrole et du gaz et président du Front national pour le sauvetage de la raffinerie marocaine de pétrole, estime que la chute actuelle du baril à moins de 60 dollars constitue une opportunité manquée pour le Maroc. Cette conjoncture, dit-il, aurait dû inciter à renforcer les stocks nationaux de pétrole brut et de produits raffinés afin d’en faire bénéficier les prix à la pompe, le pouvoir d’achat des citoyens et les coûts de production des entreprises industrielles et de transport.

Toutefois, regrette-t-il, cette opportunité risque de se perdre, comme ce fut le cas lors de la crise du Covid-19, lorsque le prix du baril était tombé sous les 20 dollars. Il impute cette situation à l’incapacité du Maroc à stocker du pétrole brut depuis l’arrêt de la raffinerie nationale, au manque de fermeté des autorités pour contraindre les distributeurs à respecter leurs obligations légales en matière de stocks réels, ainsi qu’aux contraintes logistiques liées aux mauvaises conditions maritimes, susceptibles d’aggraver la fragilité des réserves.

