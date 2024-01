Légère baisse des prix des carburants ce lundi 8 janvier

La baisse attendue ce lundi 8 janvier correspond à environ 6 centimes pour le prix du gasoil et à environ 9 centimes pour celui de l’essence.

Avant cette baisse, le dernier relevé effectué fin décembre dernier par Le360 affichait un prix du gasoil aux alentours de 13,33 dirhams le litre. S’agissant de l’essence, les stations affichaient un tarif autour de 14,52 dirhams le litre.

Il est à noter qu’à cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est généralement plus élevé que ces prix de référence, avec des écarts variables selon la distance.

Pour atténuer l’impact de la flambée du prix des carburants sur le pouvoir d’achat des consommateurs, le gouvernement a mobilisé une aide financière directe au profit des transporteurs de marchandises et de voyageurs, toutes catégories confondues (taxis, autobus, camions, tracteurs routiers, etc.). L’impact budgétaire de cette opération exceptionnelle lancée en 2022 a atteint un montant de plus de 5 milliards de dirhams.