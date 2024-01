Le ministère de l’Économie et des Finances publie le «budget citoyen» de la loi de finances 2024

Rendu public ce vendredi 19 janvier, le budget citoyen est considéré comme un document simplifié de la loi de finances 2024. Il permet aux citoyens de suivre les dépenses publiques et de prendre connaissance des niveaux du déficit budgétaire et de l’endettement public, ainsi que de l’évolution des principaux indicateurs macro-économiques.

Le budget citoyen présente les objectifs fondamentaux de la loi de finances 2024. Il cite ses principaux chiffres et la répartition des dépenses et des recettes de l’État et met en relief les services à caractère social relevant des secteurs intéressant les citoyens comme l’éducation, la santé et le logement.

Par ailleurs, le budget citoyen donne une idée sur les indicateurs relatifs à la stabilité macro-économique, en l’occurrence le déficit budgétaire et le niveau de la dette publique.