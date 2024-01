Le Maroc principal bénéficiaire du Brexit

La montée en puissance du Maroc et de l’Égypte dans les échanges extérieurs avec le Royaume-Uni est due au fait que le commerce entre ce pays et les États membres de l’UE devient de plus en plus difficile en raison de protocoles d’importation complexes et de l’inflation des prix alimentaires, rapporte le quotidien britannique Daily Express.

Les importateurs britanniques se sont ainsi tournés vers d’autres pays, et la part des importations hors UE est passée de 47% à 51%.

Entre 2018 et 2022, les importations marocaines de fruits et légumes frais, séchés et surgelés ont augmenté de 200%, tandis que pour l’Égypte, l’augmentation a été de près de 150%.

Lire aussi : Le Royaume-Uni envisage un «accord commercial et sécuritaire majeur» avec le Maroc, selon un média britannique

En valeur, le Royaume-Uni a dépensé 425 millions de livres sterling (plus de 5,3 milliards de dirhams) en fruits et légumes marocains en 2022 et au moins 352 millions de livres sterling (4,1 milliards de dirhams) en 2023.

Les exportations du Maroc vers le Royaume-Uni comprennent principalement des tomates de serre et des mandarines. Dans le détail, le Royaume-Uni a acheté auprès du Maroc, l’année dernière, 160 millions de livres sterling de framboises, myrtilles et fraises, 163 millions de livres sterling de tomates et 36 millions de livres sterling de mandarines.