Kiosque360. Selon l’édition 2022 du GII (Global Innovation Index), le Maroc a progressé de la 77e place à la 67e place sur les 132 économies évaluées. Le Royaume est 8e dans les 19 pays de la région MENA. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Intervenant à l’occasion du lancement de l'Indice mondial de l'nnovation (GII) 2022, le 29 septembre 2022 à Genève, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, a souligné que le Royaume a gagné 10 places dans ce classement.

Selon l’édition 2022 du GII, le Maroc a progressé de la 77e place à la 67e place sur les 132 économies évaluées. Le Royaume est 6e parmi les 36 pays de la catégorie des économies à revenu moyen-inférieur et 8e dans les 19 pays de la région MENA.

Le Maroc s’illustre également dans la composante des actifs immatériels, avec son classement à la 23e place. En particulier, il est classé 9e selon l’indicateur relatif aux dépôts de designs par origine et PIB, 33e dans l’indicateur relatif aux dépôts des marques par origine et PIB, et 51e pour les demandes de brevet déposées au niveau international selon le traité de coopération en matière de brevets (PCT) par origine et PIB.

Le Global innovation index (GII) est élaboré depuis 2007 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’université Cornell et l’INSEAD. C’est un outil de mesure des capacités et des performances des pays en matière d’innovation à travers une analyse quantitative et qualitative de 80 indicateurs couvrant les principaux aspects de l’innovation (Institutions, Capital humain et Recherche, Infrastructure, Sophistication des affaires, Produits de la connaissance & de la technologie et Produits de la créativité).

Pour Mezzour, la propriété industrielle est plus que jamais considérée comme un vrai levier de croissance et un must-have pour le développement et la relance économique. Le Maroc a été précurseur dans ce domaine. Il est doté d’un système centenaire de la propriété industrielle, qui couvre les mécanismes de protection des créations et innovations ainsi que les outils pour faire respecter les droits.

Ce système centenaire a su évoluer et s’adapter au fil des années. «Aujourd’hui, notre vision à l’horizon 2035, à travers l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, est que la propriété industrielle et commerciale soit au service d’une économie nationale productive, innovante et inclusive», a-t-il déclaré.