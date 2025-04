Le Maroc choisi pour abriter un hub digital arabo-africain sur l’intelligence artificielle et les sciences des données

Amal El Fallah Seghrouchni, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, et Abdallah Al Dardari, directeur du bureau régional PNUD pour les États arabes, à Rabat le 8 avril 2025.(Y.Mannan/Le360).

Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration et Abdallah Al Dardari, directeur du bureau régional PNUD pour les États arabes ont signé, ce mardi à Rabat, une déclaration d’intention qui marque «le coup d’envoi d’une collaboration d’envergure internationale autour de l’initiative Digital for Sustainable dévelopment».

Ce projet prévoit la création d’un hub régional arabo-africain consacré à l’Intelligence artificielle, aux sciences des données et à l’innovation technologique, indique un communiqué du ministère. Cette coopération, saluée par les deux parties qui voient dans le Maroc, sous l’impulsion du roi Mohammed VI, un modèle régional, vise à promouvoir l’usage des technologies émergentes et des solutions numériques. Le Maroc et le PNUD «s’engagent à promouvoir l’usage des technologies émergentes et les solutions numériques, en catalysant les synergies en matière de coopération Sud-Sud et triangulaire», a déclaré la ministre.

Conformément aux Objectifs du développement durable (ODD), le projet du hub régional porte sur la conception et la mise en place du Morocco Digital for Sustainable Development Hub, qui sera hébergé au Maroc, précise le communiqué. Ce centre d’expertise et d’innovation numérique aura «pour vocation de fédérer les efforts régionaux et internationaux autour de solutions technologiques axées sur le développement durable».

Les secteurs ciblés portent sur le climat, les énergies renouvelables, les entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies qui disposent d’une expertise dans le domaine de la formation et de l’enseignement, la cybersécurité, l’agriculture de précision et la technologie financière, autant de secteurs où l’impact du numérique peut se révéler décisif.

En conclusion, souligne-t-on, le projet du hub «favorisera la création d’une plateforme régionale dédiée à la co-construction et à la diffusion de solutions numériques durables», en intégrant l’IA dans les services publics et en renforçant les infrastructures numériques.