Le groupe français Parera décide de s’agrandir au Maroc, et vise désormais les marchés africains

Les négociations, qui ont duré deux ans, ont finalement abouti. Le mardi 7 novembre dernier, le groupe Parera, leader français de la cartographie, dont les locaux se trouvent à L’Isle-Jourdain (dans le département du Gers, qui fait partie de la région du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, dans le sud de la France), vient de racheter le groupe Etafat, un leader marocain en conseil d’ingénierie, au service du foncier.

Cette opération permettra à cette entreprise française d’être «plus forte et plus visible, notamment sur le continent africain», s’est réjouit Jacques Cettolo, le PDG du groupe Parera, dont les propos ont été rapportés par un quotidien français, La Dépêche.

En effet, c’est depuis plus de sept ans que ce groupe hexagonal cherche à se développer sur les marchés du continent.

«Un territoire où il y a tout à faire», a affirmé son PDG.

«Après Madagascar en 2016, le groupe crée Parera Côte d’Ivoire en 2018. Cette expérience apprend à l’entreprise gersoise que, pour investir et travailler en Afrique, il vaut mieux avoir un partenaire africain. Présent en Côte d’Ivoire et au Sénégal, Etafat travaillait déjà avec le Groupe Parera sur certains projets», explique La Dépêche, qui précise que «cette opération permet au groupe d’envisager le continent (...) avec une casquette marocaine et française».

Ce rachat permet aussi au groupe de passer un cap symbolique: celui d’un capital humain de 1.000 employés, les 180 salariés d’Etafat étant venus rejoindre les 910 déjà en place, au sein du groupe Parera.

C’est donc là une nouvelle réussite importante, pour cette entreprise qui «nourrit déjà d’autres envies», écrit La Dépêche.

Au-delà de l’Afrique de l’Ouest, la nouvelle filiale permettra à Parrera d’étendre ses ambitions vers les marchés du Moyen-Orient.

Le groupe souhaite en effet désormais multiplier par six les bénéfices réalisés par l’exportation d’ici 2025, a annoncé Jacques Cettolo, mais ne veut pas abandonner sa terre natale pour autant: «au contraire, on va avoir besoin de plus de personnel spécialisé et d’ingénieurs», a-t-il affirmé.

L’entreprise, qui est un partenaire officiel du Stade Toulousain, l’équipe de rugby de Toulouse, la ville la plus proche de L’isle-Jourdain, où se trouve la maison-mère de cette entreprise, veut toutefois rester un acteur de l’économie locale, avec, tout de même, de vraies «envies d’international». Et, écrit La Dépêche, «le chemin de l’international passe par le Maroc».