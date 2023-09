Le grand boom du handmade marocain aux Etats-Unis

Après un record en 2022, les exportations de produits d’artisanat du Maroc poursuivent leur progression. A fin février 2023, ces exportations ont enregistré une hausse de 36% par rapport à la même période de l’année dernière, pour s’établir à 201 millions de dirhams, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

Les vêtements traditionnels ont intégré le top 3 des produits les plus performants, aux côtés de la poterie et des tapis, avec respectivement des parts de marché de 15%, 32% et 22%, souligne le communiqué de la tutelle.

Lire aussi : Artisanat: la demande de tapis marocains faits main explose à l'international

Par ailleurs, les Etats-Unis sont aujourd’hui le plus grand importateur de produits d’artisanat marocains avec une part de 41%, après une croissance exceptionnelle de 79% comparée aux deux premiers mois de 2022.

La France garde la deuxième position avec une part de 18%, suivie des pays arabes, qui préservent le troisième rang avec une part de 10% dans le chiffre d’affaires à l’export.

Plus en détails, Casablanca maintient sa part dans les exportations globales, soit 52%, et progresse de 34% en glissement annuel. Marrakech, quant à elle, garde sa position de première ville de fabrication des produits exportés (45%), souligne la tutelle.