Artisanat marocain de Fès: plébiscité à l’étranger, les exportations en forte hausse

Dans une déclaration pour Le360, Abderrahim Belkhayat, directeur régional de l’artisanat à Fès, a indiqué que les exportations de produits artisanaux conçus à Fès s’élèvent à 203,5 millions de dirhams. Ce qui représente environ 20% du total des exportations nationales d’artisanat.

Quant aux produits artisanaux de Fès vendus sur le territoire national, ils se sont élevés à 83,3 millions de dirhams.

Le secteur du zellige et de la poterie et céramique arrive en tête avec 33,40% des exportations totales de Fès, suivi de l’habillement traditionnel avec 33% et des produits à base de végétaux avec 23%.

Abderrahim Belkhayat a souligné que la France occupe la première place en termes d’importation de produits artisanaux avec 29% des exportations totales de Fès, suivie de l’Espagne avec 24% et des États-Unis avec 15,3%.

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire a indiqué que les exportations de l’artisanat marocain ont connu une croissance exceptionnelle en janvier 2023, avec un montant total de 95 millions de dirhams, ce qui équivaut à un taux de croissance de plus 39% par rapport à la même période en 2022.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que les exportations d’artisanat ont enregistré un fort taux de croissance de 72% par rapport à janvier 2019.