Le crédit bancaire poursuit sa progression

L’encours global du crédit bancaire s’est établi à 1.075 milliards de dirhams à la fin du mois de juin 2023, enregistrant une croissance annuelle de 4,7%. annonce la Banque centrale citée par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 21 août.

«Cette expansion reflète une confiance continue dans l’accès au financement ainsi que dans les opportunités de croissance économique. Parmi les éléments saillants du tableau de bord de Bank Al-Maghrib (BAM) arrêté au mois de juin, il est noté une augmentation de 2,7% des crédits accordés aux entreprises non financières privées», lit-on. Cette croissance est le résultat d’une hausse de 3,9% des prêts destinés à l’investissement dans l’équipement, tandis que les facilités de trésorerie ont diminué de 2%. En revanche, les crédits à la promotion immobilière ont enregistré un recul de 4,5%.

BAM rappelle dans son enquête de conjoncture que l’accès au financement a été perçu comme «normal» par la majorité des industriels, au deuxième trimestre 2023. En ce qui concerne le coût du crédit, 70% des entreprises ont indiqué une stagnation, tandis que 30% ont signalé une hausse. En outre, l’enquête sur les conditions d’octroi de crédit pour le premier trimestre 2023 montre que les critères d’octroi ont été resserrés pour tous les types de crédits, aussi bien pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) que pour les grandes entreprises (GE).

«Cette sévérité accrue s’accompagne d’une baisse de la demande de crédit, touchant à la fois les GE et les TPME, et concernant tous les domaines de crédit. D’un autre côté, les taux appliqués aux nouveaux crédits ont connu une hausse pour atteindre 5,27% au deuxième trimestre 2023. Par segment d’entreprise, ces taux se sont établis à 5,01% pour les grandes entreprises et à 5,77% pour les TPME. Les taux de crédit aux ménages ont également montré une tendance à la hausse, atteignant 4,64% pour les prêts à l’habitat et 7,27% pour les crédits à la consommation», lit-on encore.

Les dépôts auprès des banques ont connu une hausse annuelle de 4,2%, atteignant 1.131,3 milliards de dirhams à la fin juin 2023. Les dépôts des ménages ont particulièrement augmenté, s’élevant à 841,5 milliards de dirhams, avec une croissance de 5,2%. Parmi ces dépôts, 201,8 milliards de dirhams étaient détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE).