L’bankalik, la plateforme lifestyle entre dans le Game

Cette finale d’envergure, qui s’est tenue le 4 juin 2025 à la Cathédrale du Sacré-Cœur de Casablanca et qui a été diffusée en live sur les réseaux sociaux, a rassemblé des millions de jeunes marocains passionnés de gaming pour célébrer les finalistes du tournoi.

Après plusieurs semaines de qualifications régionales et de compétition en ligne, la grande finale a couronné le champion du Maroc amateur de L’banka League, dans une ambiance festive.

«Aujourd’hui, en organisant cette L’banka League, nous affirmons que la banque de demain ne se contente pas de parler «Finance». Elle parle aussi passion, talent et communauté. L’e-Sport, c’est un monde de compétition, de précision, de dépassement de soi. Avec 47% des 15-24 ans au Maroc qui sont gamers, c’est un monde qui nous inspire et une communauté dont on voulait faire partie», a déclaré Ghyzlaine Alami Marrouni, directrice exécutive en charge du marché des particuliers & professionnels.

L’bankalik est, en effet, une banque pensée pour la génération mobile avec une interface simple, une offre accessible, et un accompagnement 100 % digital.

L’bankalik, une plateforme Lifestyle pensée pour la génération mobile

«La FRMJE se réjouit de voir des institutions bancaires comme L’bankalik s’engager dans la structuration de l’écosystème e-Sport au Maroc. Ce tournoi est un modèle de collaboration entre le secteur privé et les acteurs du gaming», a déclaré Hicham El Khlifi, Président de la FRMJE.

Le tournoi L’banka League a également été l’occasion de lancer la première carte League of Legends de la région MENA, en partenariat avec Mastercard. Cette carte, au design novateur, permet aux clients de L’bankalik d’accéder à des avantages exclusifs sur de nombreux stores spécialisés en gaming et d’incarner leur passion au quotidien.

«Nous sommes fiers d’avoir accompagné L’bankalik dans cette initiative pionnière. Le gaming est un vecteur puissant de connexion avec les jeunes générations, et cette carte en est une belle illustration», a souligné Mohamed Benomar, directeur général Afrique du Nord de Mastercard.

Lancement de L’bankalik Start, l’appli bancaire des 12-17 ans par L’bankalik

Pour s’adresser à une communauté de gamers de plus en plus jeune et accompagner leur éducation financière dès le plus jeune âge, L’bankalik lance officiellement L’bankalik Start à l’occasion de l’évènement. Cette nouvelle appli bancaire inédite spécialement pensée pour les adolescents de 12 à 17 ans, leur permet de bénéficier d’une interface simple et intuitive pour gérer leur argent de poche au quotidien.

L’ouverture du compte L’bankalik Start est initiée directement par les parents dans leur espace Attijari Mobile qui intègre également des outils de contrôle parental pour plus de sérénité.