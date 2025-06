L’américain Oracle accélère son ancrage dans le Royaume, avec un centre R&D de nouvelle génération

Oracle franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement dans le Royaume en inaugurant à Casablanca un centre de recherche et développement (R&D) de pointe, entièrement dédié à l’innovation dans le cloud computing et l’intelligence artificielle (IA).

Ce hub technologique de nouvelle génération, indique le magazine hebdomadaire Challenge, ambitionne de recruter jusqu’à 1.000 ingénieurs et spécialistes marocains, consolidant ainsi la place du Royaume sur la carte mondiale de la tech.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et de la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni.

Cette dernière a salué un projet «révélateur du rôle central que joue désormais le Maroc dans l’innovation numérique à l’échelle internationale, grâce à un capital humain jeune, qualifié et tourné vers l’avenir».

Implanté sur sept niveaux, le centre a été conçu pour favoriser le travail collaboratif et le bien-être des équipes, a-t-on écrit.

Il comprend un auditorium, des espaces de coworking, deux salles de sport, des lieux de prière, un restaurant et des salles de réunion à la pointe de l’ergonomie.

Oracle entend offrir un cadre stimulant à ses collaborateurs, tout en tissant des passerelles solides avec les universités et écoles d’ingénieurs marocaines.

Chaque année, plusieurs centaines de jeunes diplômés seront accueillis pour des stages professionnalisants, avec un fort potentiel d’embauche: en 2024, 94% des stagiaires ont intégré durablement les effectifs R&D de l’entreprise.

Parallèlement à cette implantation stratégique, Oracle prévoit la création de deux régions cloud publiques dans le Royaume, situées à Casablanca et à Settat.

Ces infrastructures permettront aux entreprises et administrations locales d’accéder à des services cloud souverains, respectant les normes de sécurité et de conformité, tout en intégrant les dernières avancées en matière de traitement de la donnée, d’analyse prédictive et d’IA.

Avec cette double annonce, Oracle confirme son engagement envers l’Afrique et sa volonté de faire du Royaume un pôle technologique de référence.

«Ce centre R&D et le développement de nos régions cloud incarnent notre stratégie d’investissement à long terme dans le Royaume, en misant sur ses talents et sa position géographique clé», a déclaré Craig Stephen, vice-président exécutif d’Oracle, repris par le magazine Challenge.