Lamalif Group signe l’architecture lumineuse du Stade prince Moulay Abdellah

Le projet a été mené de bout en bout par les équipes de Lamalif Group, des études au Lighting design, de l’ingénierie à l’intégration et à la programmation. Selon l’entreprise, l’ensemble vise une performance visuelle de haut niveau, une sobriété énergétique maîtrisée et une continuité de service adaptée à l’exploitation d’un équipement national.

La façade de l’enceinte se comporte comme une surface média grâce à un système d’éclairage à technologie vidéo intégrée. Des réglettes LED pixels capables d’afficher jusqu’à 60 images par seconde, pilotées par un serveur média de dernière génération, permettent des scénographies entièrement programmables et synchronisées en temps réel avec les temps forts des rencontres. L’installation intègre également des faisceaux laser permanents, conçus pour dialoguer avec les séquences de façade afin de renforcer la lisibilité nocturne du site à l’échelle urbaine.

À l’intérieur, l’éclairage sportif répond aux normes internationales, notamment celles de la FIFA, pour garantir un confort visuel optimal et une fidélité colorimétrique sur le terrain comme dans les tribunes. Le contrôle unifié via DMX permet des animations encadrées lors des mi-temps et des cérémonies, en cohérence avec les protocoles d’exploitation et de diffusion.

À l’extérieur, la télégestion point par point assure le pilotage individuel de chaque luminaire, l’ajustement fin de la puissance aux usages réels et la réduction de la pollution lumineuse.

Au-delà de la performance technologique, cette mise en lumière offre une expérience sensorielle inédite. Au coup d’envoi, les séquences répondent aux rythmes du match, soulignent l’intensité des actions et accompagnent les célébrations. Les gradins s’embrasent, la façade pulse, la ville perçoit le stade comme un repère vivant. L’émotion du public, la lisibilité des images et la maîtrise technique se rejoignent dans un même tableau nocturne, où la performance lumineuse célèbre l’instant, la ferveur collective et l’identité d’un site devenu scène.

À propos de Lamalif Group

Depuis plus de 27 ans, Lamalif Group est un acteur majeur de l’éclairage urbain et architectural au Maroc. Le groupe conçoit et réalise des solutions lumineuses innovantes qui allient performance, durabilité et esthétique, participant à la mise en valeur du patrimoine national et à la transformation lumineuse des espaces publics du Royaume.