La Voie Express dément tout projet de cession à un groupe industriel local

Un camion du spécialiste du transport et de la logistique, La Voie Express.

Le groupe La Voie Express (LVE) a réagi par voie de communiqué aux rumeurs prétendant sa cession à un groupe industriel local.

«Aucune opération de cession ou de prise de participation dans ce sens n’a eu lieu et toute information à ce sujet n’a aucun fondement», a souligné le spécialiste de la messagerie, la logistique et du transport.

Et d’ajouter que le groupe LVE «poursuit sa croissance suivant un plan stratégique de développement précis et ambitieux, avec notamment le développement de nouvelles plateformes Logistiques au Maroc (première livraison prévue en septembre 2024) et l’acquisition de nouvelles cibles dans son secteur d’activité».

Présent depuis 28 ans sur le marché marocain, le groupe LVE compte plus de 230.000 mètres carrés d’entrepôts logistiques sous gestion, 18 hubs de distributions en messagerie et une flotte de plus de 340 véhicules.