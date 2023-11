La fulgurante ascension d’Akdital, le nouvelle référence du secteur privé de la santé

De janvier à septembre, Akdital a enregistré un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dirhams en hausse de 86 % par rapport à la même période de l’année 2022. C’est ce que révèle Jeune Afrique, citant son PDG, Rochdi Talib. Ce dernier se félicite de l’apport positif des cliniques ouvertes en 2022 et en 2023. Un an après son introduction en bourse, le groupe possède désormais 21 établissements, contre neuf un an auparavant.

«Il faut retenir qu’en 2022, nous avons enchaîné les ouvertures à partir du mois d’août avec un rythme d’une ouverture par mois, sachant que les neuf entités historiques du groupe ont connu aussi un renforcement de leur performance et de leur chiffre d’affaires», détaille le directeur général délégué d’Akdital, Ilyas El Harti, à Jeune Afrique. Ces résultats s’expliquent à la fois par leur cycle d’évolution normal et par la généralisation de l’assurance maladie obligatoire qui a permis de driver un flux important de patients, en particulier dans l’oncologie et la chirurgie cardiovasculaire.

«En neuf mois, le groupe, qui a vu son effectif passer de 2.279 à 4.050 personnes, a réalisé 765 millions de dirhams d’investissements, une enveloppe qui lui a essentiellement permis d’acquérir des équipements techniques pour quatre nouvelles cliniques ouvertes en 2023», lit-on. Au cours des neuf premiers mois de 2023, Akdital a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie d’expansion, avec l’objectif de s’établir dans onze des douze régions du royaume à l’horizon 2025.

La société compte être présente dans vingt villes du royaume à l’horizon 2025. «Tout ce que nous avons présenté lors de notre introduction en bourse sera réalisé. Un établissement dans la ville de Dakhla est en cours de construction et un autre en cours d’autorisation à Guelmim. À Nador, une acquisition sera bientôt réalisée. À Marrakech, un pôle oncologie est également en cours de construction. Quant à la clinique de Khouribga, elle va ouvrir dans deux mois, tandis que celle de Beni Mellal ouvrira ses portes à la fin de ce mois», énumère le médecin anesthésiste-réanimateur devenu entrepreneur.

Ce dernier table sur un chiffre d’affaires de quelque 2 milliards de dirhams cette année, contre 1 milliard en 2022.