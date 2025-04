La démocratisation de l’accès à l’électricité verte se profile

Le Maroc accélère sa transition énergétique en franchissant un cap décisif. L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) vient d’élargir l’accès à l’électricité renouvelable aux clients en moyenne tension (MT), jusqu’ici exclus de cette dynamique, indique Les Inspirations Eco dans son édition du 16 avril. Une avancée significative qui ouvre l’énergie propre à un éventail bien plus large d’acteurs économiques.

L’électricité verte n’est donc plus réservée aux seules grandes industries raccordées en très haute ou haute tension. Des entreprises telles que Tanger Med Utilities, Saint-Gobain à Kénitra ou encore Managem à Ouarzazate bénéficient déjà d’un approvisionnement contractuel auprès de producteurs privés raccordés au réseau national, conformément à la loi 13-09 sur les énergies renouvelables. Près de 60 GWh d’électricité renouvelable leur ont ainsi été livrés.

Depuis la promulgation de cette loi en 2010, lit-on, l’ONEE joue un double rôle stratégique : catalyseur de projets verts et facilitateur d’accès à l’énergie durable. Plus de 30 clients en THT et HT ont déjà consommé au total plus de 21,2 TWh via ce mécanisme. En étendant ce modèle aux clients MT, l’Office confirme sa volonté d’aligner le pays sur une trajectoire énergétique compétitive, bas carbone et équitable.

Cette ouverture s’inscrit aussi dans une vision plus globale: faire de la transition énergétique un levier de transformation industrielle. L’ONEE investit massivement pour adapter ses infrastructures – flexibilité du réseau, capacités de stockage, extension du transport – avec des budgets prévisionnels multipliés par cinq à l’horizon 2030.

Pour les entreprises, c’est une opportunité stratégique, relève Les Inspirations Eco. Accéder à une énergie propre, stable et compétitive leur permet non seulement de réduire leur empreinte carbone, mais aussi de renforcer leur résilience face aux nouvelles exigences internationales, comme le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE. Cela renforce également l’attractivité du label «Made in Morocco».

Au-delà d’une simple réponse environnementale, cette démarche marque un véritable tournant: elle place l’énergie renouvelable au cœur du développement économique et industriel du pays. Le Maroc confirme ainsi son ambition d’un modèle énergétique durable, inclusif et résolument tourné vers l’avenir.