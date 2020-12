© Copyright : DR

Appelé à devenir l’un des deux indices vedettes de la place casablancaise aux côtés du MASI, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) regroupe les 20 valeurs les plus liquides cotées à la Bourse de Casablanca.

Lancé ce mardi 8 décembre, le nouvel indice a été conçu afin de refléter la performance des cours des vingt entreprises les plus liquides cotées à la Bourse de Casablanca.

Le «Morocco Stock Index 20» (Ticker MSI20) permettra ainsi de répondre aux attentes des investisseurs intéressés par les valeurs les plus liquides et de mieux refléter la physionomie de la Bourse de Casablanca à travers le mix capitalisation flottante/volume et de représenter les principaux secteurs d’activité de la cote.

Les vingt valeurs qui composent le MSI20 sont retenues parmi les 40 plus grandes capitalisations flottantes, sur la base du volume sur le marché central et la fréquence de cotation.

De par son design, le MSI20, indice de prix pondéré par la capitalisation boursière flottante, arrive à capter 83% de la capitalisation de la cote casablancaise et plus de 87% du volume transactionnel global.

La révision de la composition de cet indice sera effectuée annuellement au mois de septembre. Ces règles de gestion feront l’objet d’un examen régulier par la Bourse de Casablanca, afin de garantir qu’elles continuent à refléter au mieux les objectifs de l’indice.