© Copyright : Le360

La création de ce compartiment répond à la demande des professionnels et des émetteurs de faciliter l’accès à la Bourse aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Dans une volonté de faciliter et fluidifier l'accès au financement des entreprises dans un contexte de crise sanitaire et économique, la Bourse de Casablanca annonce la mise en place un nouveau compartiment de cotation.

Ce nouveau compartiment pour la négociation des titres de capital au niveau du marché principal, dit «Principal F», répond à la demande des professionnels et des émetteurs de faciliter l’accès à la Bourse aux entreprises de taille intermédiaire, qui ne peuvent satisfaire aux critères d’admission de compartiments du marché principal A et B, et qui ne peuvent être considérées comme des PME éligibles au marché alternatif, explique la Bourse dans un communiqué.

Pour être cotée sur ce nouveau compartiment, une entreprise doit:

- diffuser dans le public un minimum de 10% des titres du capital, avec la possibilité d’appliquer, après accord de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), un seuil inférieur selon la capitalisation de l’émetteur, sans être toutefois en dessous de 5%;

- réaliser une opération d’un montant minimum de 100 millions de dirhams, en fonction des caractéristiques de l’opération;

- respecter les autres conditions des compartiments A et B du marché principal, notamment en termes de nombre d’exercices certifiées et de normes pour les comptes consolidés.

En améliorant son offre de financement, la Bourse de Casablanca vise à soutenir les entreprises marocaines à dépasser la crise actuelle, en leur donnant accès à un pool d’investisseurs, notamment institutionnels et internationaux, fortement demandeur de nouveaux papiers, et en leur ouvrant de nouvelles perspectives de développement, conclut le communiqué.