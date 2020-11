© Copyright : DR

Une convention de partenariat a été signée ce vendredi 13 novembre entre le ministère de l’Education nationale et la Bourse de Casablanca. Des salles de marchés seront mises en place au sein d'établissements universitaires.

Saaïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Kamal Mokdad, président du conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, ont procédé, ce vendredi 13 novembre 2020, à Rabat, à la signature d’une convention de partenariat portant sur la promotion de l’éducation financière.

Selon un communiqué du ministère, cette convention s’articule autour de trois axes:

-la formation dans l’éducation financière via le partage de ressources pédagogiques numériques et l’organisation de formations certifiantes en finance, développées par le Chartered Institute For Securities and Investment (CISI).

-La promotion du marché boursier, via la mise en place de salles de marchés au sein d'établissements universitaires et l’organisation d'une «Caravane de l'Ecole de la Bourse», et d'une compétition de gestion fictive de portefeuille, les «Stock Market Awards».

-La promotion de la recherche, via l’organisation du «prix de la Bourse de Casablanca pour le meilleur travail de recherche».

A l'occasion de la cérémonie de signature de cette convention de partenariat, Saaïd Amzazi, cité par le communiqué, a déclaré que «ce partenariat s’inscrit dans le prolongement des actions amorcées par le ministère et les universités pour mettre à la disposition de nos étudiants les ressources pédagogiques et les outils didactiques nécessaires leur permettant une meilleure insertion dans le marché de l’emploi. Les formations certifiantes, promues par l’un des plus grands organismes internationaux dans la profession financière et d’investissement, constituent indéniablement une belle opportunité pour nos étudiants d’être au fait des dernières tendances en matière d’éducation et d’inclusion financières».

De son côté, Kamal Mokdad a rappelé que la Bourse de Casablanca œuvrait depuis plus de 20 ans, à travers l’Ecole de la Bourse, à vulgariser la culture financière dans les différentes régions du Maroc. «Aujourd’hui, nous sommes heureux de signer un partenariat structurant avec le ministère afin de promouvoir l’éducation boursière auprès de l’ensemble des universités marocaines», a-t-il ajouté.

«A travers les initiatives prévues dans ce partenariat, les étudiants universitaires s’ouvriront davantage sur le monde de la Bourse et bénéficieront d’apports certains, particulièrement dans le domaine de la formation et de la recherche relatives aux marchés financier et boursier», a-t-il conclu.

La cérémonie de signature entre la Bourse et le ministère de l’Education nationale s’est déroulée en présence de Nezha Hayat, présidente de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, et de Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca.