La Banque européenne d’investissement renforce ses parts dans le fonds Amethis III

C’est à hauteur de 30 millions d’euros que la BEI compte s’engager avec le fonds d’investissement Amethis Fonds III. Il ne s’agit pas là de sa première prise de participation dans ce fonds, explique La Vie Eco dans sa dernière livraison numérique. En 2019, la banque avait annoncé son entrée, à hauteur de 25 millions d’euros, dans le fonds Amethis II.

«Selon la BEI, l’objectif de l’opération est de fournir des fonds propres et des quasi-fonds propres à des entreprises africaines à forte croissance, principalement des entreprises familiales, contribuant ainsi au développement du secteur privé en Afrique», est-il expliqué dans ce média.

D’une taille cible de 450 millions d’euros, ce fonds envisage de soutenir le développement des entreprises africaines, notamment marocaines.

Toujours selon la BEI, l’opération soutient un certain nombre d’objectifs de développement durable, notamment l’ODD 8 (Travail décent et croissance économique), l’ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure), ainsi que l’ODD 5 (Égalité entre hommes et femmes).

«Le fonds vise non seulement à générer un rendement financier, mais aussi à créer un impact, puisqu’une partie des bénéfices du gestionnaire du fonds est liée à plusieurs objectifs d’impact: prestations de soins de santé, proportion des femmes parmi le personnel professionnel, décarbonisation, gestion des risques et des impacts socio-environnementaux négatifs», souligne La Vie Eco.

Rappelons que la société gestionnaire de ce fonds d’investissement avait procédé au premier closing d’Amethis Fund III en juillet dernier, à 140 millions d’euros, en ligne avec son objectif de 450 millions d’euros.