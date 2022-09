La ministre israélienne de l'Economie et de l'Industrie, Orna Barbivai, lors d’un point de presse organisé à l’issue de son entretien avec le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, le 21 février 2022 à Rabat.

Israël ouvrira une mission commerciale au Maroc en 2023. L’annonce a été faite par la ministre de l'Économie et de l'industrie Orna Barbivai, en marge d’une conférence sur les liens économiques entre les deux pays, organisée mardi 6 septembre 2022.

Intervenant lors d’une conférence sur les liens économiques entre le Maroc et Israël, Orna Barbivai, ministre israélienne de l'Économie et de l'industrie, a annoncé l'ouverture d’une mission commerciale au Maroc en 2023, rapporte Globes, journal financier israélien.

«La connexion avec le Maroc semble la chose la plus naturelle au monde. Il y a une volonté mutuelle de promouvoir des processus économiques efficaces (...). Le potentiel est énorme. C'est un intérêt diplomatique considérable, et nous avons donc décidé d'ouvrir une mission commerciale au Maroc en 2023 pour promouvoir le commerce et l'investissement entre les deux pays», a-t-elle indiqué.

Et de souligner que «grâce aux accords de commerce et d'investissement signés l'année dernière, les volumes d’échange entre les deux pays ont augmenté».

De son côté, le chef du bureau de liaison du Maroc en Israël, Abderrahim Beyyoudh, a rappelé que le Maroc se caractérise par une stabilité économique et par une maîtrise des niveaux d'inflation. «Le Maroc a un avantage concurrentiel clair, ce qui en fait un excellent endroit pour la croissance des entreprises israéliennes», a-t-il relevé.

Selon les données du Bureau central israélien des statistiques, reprises par l’Abraham Accords Peace Institute, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et Israël s’est élevé à 63,9 millions de dollars au premier semestre 2022, dont 12 millions de dollars pour le seul mois de juin.

Le Maroc et Israël envisagent de quadrupler le volume de leurs échanges commerciaux. «De 130 millions de dollars actuellement, Israël aspire à augmenter ce niveau le plus rapidement possible à 500 millions de dollars, voire plus. Les deux pays ont beaucoup d’opportunités à partager pour arriver rapidement à ce niveau», avait affirmé Barbivai, le 21 février dernier à Rabat, à la suite de la signature d’un accord de coopération avec son homologue marocain, Ryad Mezzour.

Cet accord de coopération économique vise, entre autres, à créer des zones industrielles qualifiées au Maroc. Celles-ci permettront de concrétiser la coopération tripartite Maroc-Israël-Etats-Unis dans les domaines du commerce et de l’investissement et de faciliter l’accès direct des marchandises produites dans ces zones au marché américain.

Cet accord prévoit aussi la participation aux foires commerciales et conventions économiques qui se tiendront dans les deux pays, l’échange d’expertises et l’organisation d’événements promotionnels et de visites d’affaires. Il a également pour objectif d’instaurer une coopération bilatérale sur les questions de normalisation et de réglementation, entre les entités du secteur privé des deux pays (organisations patronales, chambres de commerce, etc.), ainsi que dans les domaines de la R&D, de l’innovation et des PME.