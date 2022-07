© Copyright : DR

Kiosque360. Depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, plusieurs ministres ont effectué des visites de travail dans le royaume. Des accords ont été signés par les deux pays dans plusieurs domaines. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

La coopération bilatérale entre le Maroc et Israël ne cesse de se renforcer depuis la normalisation de leurs relations, à la fin du mois de décembre 2020. Une période qui a été marquée par la visite au Maroc de plusieurs ministres et hauts responsables israéliens. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 28 juillet, qu’après l’économie, le tourisme, la défense et la sécurité, l’agriculture et l’emploi, les deux pays viennent de renforcer leur coopération dans le secteur de la justice.

C’est ainsi que le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue israélien, Gideon Sa’ar, ont signé, mardi dernier à Rabat, un mémorandum de coopération dans le domaine de la justice. Ce mémorandum vise à renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines tels l’harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales, l’assistance judiciaire internationale en matière civile et pénale, ainsi que le renforcement de la justice dans les forums virtuels et la modernisation du système judiciaire.

Au cours de cette cérémonie, le ministre Ouahbi a déclaré que «ce mémorandum visait à créer un mécanisme permettant de prospecter les moyens de coopération et de les mettre en œuvre dans les domaines d’échange d’informations et d’expériences». Le ministre israélien a, pour sa part, déclaré que «ce mémorandum d’entente ouvrait des horizons de coopération entre les deux pays dans le domaine judiciaire. Il permet aussi d’échanger les expériences en matière de modernisation et de transformation numérique des procédures judiciaires. Ce partenariat concerne, en outre, la coordination dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, ainsi que le crime organisé et la traite d’êtres humains».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne qu’en plus de Gideon Sa’ar, le ministre israélien de la Coopération régionale, Esawi Frej, est arrivé dimanche dernier à Tanger. Il a rencontré, lundi dernier, le ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mohamed Bensaïd, avec lequel il a évoqué les opportunités de coopération entre les deux pays dans leurs domaines respectifs. Le responsable israélien a, par la suite, rencontré le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui. Les deux responsables ont discuté des moyens de renforcer le partenariat entre les universités des deux pays, ainsi que des possibilités de coopération dans les domaines des nouvelles technologies, de la digitalisation et de l’intelligence artificielle.

Il faut rappeler que, depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, le 22 décembre 2020, plusieurs ministres israéliens ont effectué des visites de travail au Maroc. Il s’agit notamment du ministre de la Défense Benny Gantz, du ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid, de la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked, ainsi que de la ministre de l’Économie et de l’industrie, Orna Barbivay.