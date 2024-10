Entreprises publiques: voici les programmes d’investissement prévus

Locomotive du développement, l’investissement public sera boosté au cours des trois prochaines années et il sera porté par des acteurs précis. C’est ce qu’indique le magazine Challenge, citant les documents d’accompagnement du projet de loi de finances. Toile de fond: l’organisation de la Coupe du monde 2030 dans l’attente que le secteur privé ne joue pleinement son rôle.

Ainsi, OCP prévoit un investissement total de plus de 139 milliards de dirhams sur la période 2025-2027. L’Office national des aéroports compte investir 12,3 milliards de dirhams.

«Ce programme, qui permettra de soutenir la croissance du secteur touristique et le plan de développement de Royal Air Maroc, sera dédié, en grande partie, aux extensions des capacités des aéroports de Mohammed V, de Rabat-Salé, de Marrakech, d’Agadir, de Tétouan, de Tanger, de Fès et d’Al Hoceima», lit-on.

Les prévisions de l’Office national des chemins de fer (ONCF) s’élèvent à 9,78 milliards de dirhams dédiés, principalement, à l’acquisition du nouveau matériel roulant, la construction des ateliers d’entretien et la maintenance des infrastructures.

Ce programme ne tient pas compte du plan de développement ferroviaire à engager dans le cadre de la préparation à l’organisation de la Coupe du monde 2030 pour un coût estimé à 87 milliards de dirhams et intégrant plusieurs composantes, notamment l’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) de Kénitra vers Marrakech et le développement d’un réseau express régional (RER) au niveau des agglomérations de Casablanca, de Rabat et de Marrakech.

La Société nationale des autoroutes du Maroc réalisera pour sa part des investissements de 7,74 milliards de dirhams. En vue, la Continentale Rabat-Casablanca, l’autoroute Tit Mellil-Berrechid et les nœuds de Sidi Maarouf et Ain Harouda.

«Le groupe Tanger Med programme des investissements de l’ordre de 2,2 milliards de dirhams pour 2025, 3 milliards de dirhams pour 2026 et 1,19 milliard de dirhams pour 2027, avec des projets structurants portant notamment sur l’extension du port de Tanger Med Passagers et l’aménagement des zones industrielles», lit-on encore.

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) retiendra l’attention avec le prochain lancement de la 5G, l’une des conditions du cahier des charges de la FIFA en matière de connectivité.

Durant les trois dernières années, les investissements cumulés des opérateurs ont représenté 22% de leurs revenus et ont très largement dépassé les moyennes mondiales et européennes. Ce trend se poursuivra et devrait s’accentuer dans le cadre de la stratégie Maroc Digital 2030.