Investissements directs étrangers: les experts de l’OCDE en conclave à Rabat

Cet événement de deux jours se consacrera à souligner la crucialité des données sur les Investissements directs étrangers (IDE) dans le processus décisionnel public, souligne l’Office des changes dans un communiqué. Il mettra en lumière le rôle des IDE dans le développement économique du Royaume, avec un focus sur leur impact sur l’intégration de l’économie nationale dans les chaines de valeur mondiales.

Grâce à la participation d’éminents experts nationaux et internationaux, cette rencontre réunira divers acteurs gouvernementaux, partenaires économiques, représentants d’organisations internationales ainsi, que des chercheurs de renom.

L’organisation de cet atelier s’inscrit dans le cadre du processus d’amélioration continue de la qualité et de la fiabilité des données statistiques relatives aux échanges extérieurs. L’objectif étant de renforcer le positionnement de l’Office des changes en tant que référence nationale et internationale en matière d’établissement des statistiques des échanges extérieurs.