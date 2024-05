Investissements: après l’Allemagne, Mohcine Jazouli poursuit son roadshow international aux États-Unis

Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, lors de sa visite du siège de la Fédération des chambres d’industrie et de commerce allemandes, à Berlin, le 22 avril 2024.

Organisé du 6 au 14 mai par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) en partenariat avec l’ambassade du Maroc aux États-Unis et l’ambassade des États-Unis au Maroc, ce roadshow fera escale à Dallas, Austin, San Francisco et Seattle, indique le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, dans un communiqué.

Minister @mohcine_jazouli is set to join the esteemed round table at the US Africa Business Summit ! Under the theme "African Infrastructure Investment: Impacts & Returns," the discussion will delve into growth-sectors, innovative partnerships & collaborations on climate finance. pic.twitter.com/9nma9CWXHv — MICEPP (@miceppgov_ma) May 5, 2024

D’après le département du ministre délégué Mohcine Jazouli, cette tournée sera l’occasion de promouvoir les atouts du Maroc auprès des leaders américains dans les secteurs des nouvelles technologies, de la mobilité électrique, des énergies renouvelables et de l’aéronautique, tout en renforçant la marque «Morocco Now» auprès des investisseurs américains.

Le coup d’envoi de ce roadshow sera donné à Dallas lors du 16ème sommet du «US- Africa Business Summit», organisé par le Corporate Council on Africa, sous le thème: «États-Unis et Afrique: un partenariat pour un succès durable». Ce rendez-vous annuel, organisé l’année dernière à Marrakech, réunira plus de 1.500 dirigeants des secteurs public et privé américain et africain, notamment des chefs d’État, des investisseurs internationaux, des responsables gouvernementaux américains et africains et des parties prenantes multilatérales.

Des rencontres stratégiques avec des décideurs et des chefs d’entreprise américains

«Mohcine Jazouli participera à cette occasion à une table ronde de haut niveau, coorganisée par Africa 50 sous le thème «African Infrastructure Investment: Impacts and Returns», qui sera dédiée au partage d’expérience sur les moyens de financer plus efficacement les infrastructures en Afrique», souligne le ministère, précisant également que dans le cadre de l’US-Africa Business Summit, l’AMDIE organisera également l’événement phare «Invest in Morocco» sous le thème «Friendshoring to Strengthen Value Chains with Africa: Morocco Example».

Cette session, qui verra notamment la participation de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et de Casablanca Finance City, «mettra en valeur les atouts du Maroc en tant que hub stratégique pour l’investissement en Afrique dans les secteurs clés tels que l’automobile, l’aéronautique, les énergies et le digital», indique le ministère.

En outre, ce roadshow comprendra des rencontres stratégiques avec des décideurs et des chefs d’entreprise américains, des visites de sites industriels et une rencontre spéciale avec la diaspora marocaine à San Francisco.