Investissement: l’AMMC alerte sur la montée des plateformes de trading frauduleuses

C’est par le biais d’un communiqué, publié le 22 décembre 2025, que l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) met en garde contre la recrudescence de deux phénomènes préoccupants que sont l’exercice non autorisé du conseil en investissement financier et la prolifération de plateformes de trading à caractère frauduleux.

Selon le communiqué de l’AMMC, «ces pratiques, largement facilitées par les réseaux sociaux et les groupes privés de messagerie, exposent les épargnants à des risques financiers majeurs et peuvent porter atteinte au bon fonctionnement du marché».

D’après le document, l’Autorité observe une multiplication de recommandations d’achat ou de vente de titres diffusées en ligne, souvent présentées comme des conseils désintéressés. Or, rappelle l’AMMC, «l’activité de conseil en investissement financier est strictement encadrée par la loi n°19.14 et soumise à une autorisation préalable délivrée sous forme d’enregistrement auprès du régulateur». Cet enregistrement repose notamment sur des exigences d’honorabilité, de compétence professionnelle et de prévention des conflits d’intérêts, précise l’Autorité dans son communiqué.

Au-delà de l’irrégularité juridique, ces recommandations peuvent masquer des stratégies de manipulation de marché. L’AMMC évoque explicitement la pratique dite du «pump and dump», ou technique de la bouilloire, qui consiste à inciter artificiellement le public à acheter un titre avant que l’initiateur ne s’en déleste à des fins spéculatives, au détriment des investisseurs tardifs.

Le communiqué attire également l’attention sur la prolifération de plateformes de trading potentiellement frauduleuses, opérant en dehors de tout cadre réglementaire. Selon l’AMMC, ces plateformes adoptent des codes visuels et un discours professionnels, promettant des rendements rapides et élevés, parfois en usurpant l’identité de professionnels reconnus afin de gagner la confiance des épargnants.

Leur mode opératoire suit, d’après l’Autorité, un schéma désormais bien identifié: celui de campagnes publicitaires mensongères, incitation à un premier dépôt, affichage de gains fictifs pour encourager de nouveaux versements, puis blocage des retraits avant la disparition pure et simple de la plateforme. L’AMMC rappelle à ce titre que certaines plateformes de trading, notamment sur l’or ou les devises, ne relèvent pas de son champ de supervision, les éventuelles escroqueries relevant alors du droit commun.

Des sanctions pénales à la clé

Face à ces dérives, le régulateur souligne que «l’exercice illégal du conseil en investissement ou la diffusion d’informations financières fausses ou trompeuses exposent leurs auteurs à des sanctions pénales, incluant des peines d’emprisonnement et des amendes, conformément à la réglementation en vigueur». Cette fermeté s’inscrit, selon le communiqué, dans la mission fondamentale de protection de l’épargne et de préservation de la transparence du marché des capitaux.

Pour l’AMMC, la première ligne de défense demeure la vigilance de l’investisseur lui-même. L’Autorité invite ainsi le public à se méfier des promesses de gains élevés, à vérifier l’identité et l’agrément de ses interlocuteurs, et à consulter systématiquement la liste officielle des conseillers en investissement financier publiée sur son site institutionnel, rappelle le communiqué.

Afin de mieux renforcer la prévention, l’AMMC annonce également le déploiement prochain d’un dispositif digital dédié à la sensibilisation contre les escroqueries d’investissement. Elle met par ailleurs en avant son portail d’éducation financière «Le marché des capitaux pour tous», conçu pour améliorer la compréhension des mécanismes boursiers et des instruments financiers par le grand public, conformément aux orientations rappelées dans le communiqué.