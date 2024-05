Internet mobile: plus de 35 millions d’abonnés à fin mars

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) vient de publier une analyse sur l’évolution du secteur au premier trimestre 2024. Parmi les principaux faits qui en ressortent, figure notamment la poursuite de l’ascension de l’Internet mobile et de la fibre optique.

Ainsi, le nombre d’abonnés à l’Internet mobile a atteint 35,61 millions, en hausse annuelle de 7,23%. Le nombre des utilisateurs de la 4G s’est accru de 3,39 millions par rapport à fin mars de l’année dernière, pour atteindre 31,86 millions à fin mars 2024.

Globalement, le parc Internet s’élève à 38,3 millions d’abonnés en progression de 7,46%, portant le taux de pénétration à 103,45%. Le parc ADSL (y compris le parc dégroupé) a atteint 1,61 million, en hausse de 3,98% sur un an. Pour l’Internet FTTH (fibre optique), le nombre d’abonnés est de 918.579, en croissance de 35%.

Répartition du parc Internet par type d’accès. (W. Belfkih / Le360)

Pour la téléphonie mobile, le nombre d’abonnés a dépassé 55 millions (dont plus de 48 millions en prépayé) à fin mars dernier, en accroissement annuel de 4,36%, soit un taux de pénétration de plus de 149%.

Le trafic sortant de la téléphonie mobile est de 11,78 milliards de minutes durant le premier trimestre de l’année en cours, en recul de 5,35% par rapport à la même période de l’année dernière. L’usage moyen sortant mensuel est en repli de 10,4% sur une année et s’établit à 706 minutes à fin mars.

Ce repli s’explique par le recours aux applications OTT (Over The Top) qui permettent de passer des appels téléphoniques, avec des fournisseurs comme Skype et WhatsApp.

Pour le nombre de SMS envoyés durant le premier trimestre, il a atteint 455 millions d’unités, enregistrant une contraction annuelle de 5,5%.

S’agissant de la portabilité des numéros mobiles (changement d’opérateur, tout en conservant le numéro de téléphone), elle a porté durant ce trimestre sur un nombre de 1.355.592, en augmentation annuelle de 13,71%.

Evolution du parc de la fibre optique. (W. Belfkih / Le360)

S’agissant de la téléphonie fixe, les statistiques de l’ANRT montrent que le nombre d’abonnés s’établit à 2,95 millions, en hausse annuelle de 9,33%, par rapport à la même période de l’année dernière. Toutefois, le trafic sortant de la téléphonie fixe a baissé de 11,72%, s’élevant à 299 millions de minutes. Le trafic mensuel moyen par abonné est de 344 minutes.

Pour le nombre de portages réussis des numéros fixes, il a atteint 75.432 à fin mars dernier, enregistrant une hausse annuelle de 18,5%.

Pour ce qui est du parc des abonnés aux «liaisons data entreprises», il est de 38.356, en augmentation annuelle de 2,12%. Le nombre de noms de domaine s’établit, quant à lui, à 120.332 à fin mars dernier, en hausse de plus de 5%.