Infrastructures: un nouveau contrat-programme pour le Nord

Second pôle économique du Royaume, le Nord maintient le cap du développement. Avec une enveloppe budgétaire globale de près de 1,77 milliard de dirhams, un contrat-programme vient d’être conclu entre l’Etat et cette région administrative, pour une période définie entre 2023 à 2027, indique Aujourd’hui le Maroc.

«Comme il a été souligné dans le cadre de ce partenariat, les parties prenantes s’engagent, avec le soutien de leurs principaux partenaires, pour la bonne marche de toutes les étapes de la mise en place de ces projets, depuis le lancement des études de ce chantier jusqu’à la dernière phase de sa livraison, selon un calendrier préétabli dans le cadre de ce partenariat», indique cet article.

Les différentes parties prenantes sont chargées d’assurer un financement à parts égales de l’ensemble de ces projets, afin de contribuer à l’amélioration de l’attractivité du Nord par le développement du réseau routier et la réhabilitation de ses axes, tout en permettant l’amélioration des liaisons terrestres sur l’ensemble du territoire régional.

Ce partenariat porte ainsi sur le renforcement de la sécurité routière et la réduction des inégalités sociales et territoriales, mais aussi sur la promotion des investissements dans la région.

Cette convention prévoit 13 projets pour le dédoublement d’un certain nombre de routes, dont celles reliant Crochet Jilalia à Crochet Blanco (sur une longueur de 50,5 km).

Ces projets permettent aussi d’assurer le dédoublement de la route nationale n°16, entre Tétouan et Amsa sur 14 km et entre Tanger et Ksar Sghir sur 25 km. Autre projet à initier: la construction d’une rocade près de Larache ainsi que plusieurs tronçons de route dans la route régionale n°408.

«Notons que les parties prenantes et leurs principaux partenaires travaillent d’arrache-pied pour le lancement des études relatives au dédoublement de la route nationale n°2, reliant Chefchaouen à Al Hoceïma», est-il indiqué.

Cette phase d’étude comportera également le dédoublement de la route nationale n°13, permettant d’assurer la liaison entre Chefchaouen et Ouezzane, ainsi que la mise en place d’installations visant à limiter l’érosion des sols de la route nationale n°16, reliant El Jebha à Oued Laou.