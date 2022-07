© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Le secteur de l’artisanat reprend des couleurs. Selon les dernières statistiques du département de l’Artisanat, les produits exportés ont atteint les 530,50 millios de dirhams à fin juin 2022, représentant une évolution de 25% par rapport à la même période en 2021, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 27 juillet.

Les produits les plus exportés? La poterie et la pierre sont en haut du classement avec 157,22 millions de dirhams (+36% par rapport à fin juin 2021) et une part de marché de 30%, suivies des tapis avec près de 105,85 millions de dirhams (+36%) et une part de marché de 20%, des vêtements traditionnels avec près de 82,33 millions de dirhams (+152%) et une part de marché de 16%, et des produits de vannerie avec 82,21 millions de dirhams (+50%) et une part de marché de 15%.

Du côté des pays importateurs des produits d’artisanat marocain, les Etats-Unis se trouvent en haut du podium avec des exportations s’élevant à 186,95 millions de dirhams à fin juin 2022 (+64% par rapport à la même période de l’année passée) et une part de marché de 35%. La France arrive en deuxième position avec 79,56 millions de dirhams de produits d’artisanat marocain importés, soit +9% par rapport à la même période de l’année dernière (part de marché de 15%), précise le journal.

Les exportations des produits d’artisanat vers les pays arabes représentent, quant à eux, une part de marché de 14%, soit 76,12 millions de dirhams (+32%). La meilleure progression vient des pays d’Afrique. En effet, les exportations des produits d’artisanat marocain vers les pays d’Afrique affichent une montée en flèche de 138% à fin juin 2022, soit 8,89 millions de dirhams.

Quant aux villes marocaines qui exportent le plus de produits d’artisanat, Casablanca est n°1 avec 297,61 millions de dirhams à fin juin 2022 (croissance de 51%) et une part de marché de 56% au premier semestre 2022. Marrakech et Fès arrivent respectivement à la deuxième et à la troisième place avec 97,66 millions de dirhams (baisse de 30%) et une part de marché de 18% pour l'une, et avec 43,85 millions de dirhams (hausse de 9%) et une part de marché de 8% pour l'autre.