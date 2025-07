Grande distribution: une concurrence plus forte, des stratégies plus affinées

Le marché marocain de la grande distribution alimentaire poursuit sa dynamique de croissance, porté par une société de consommation de plus en plus exigeante et des acteurs toujours plus nombreux.

Avec un chiffre d’affaires global dépassant les 40,9 milliards de dirhams en 2024, le secteur, dominé par six grands groupes, voit ses équilibres bousculés par l’arrivée de nouvelles enseignes et une reconfiguration profonde du commerce de proximité.

Face à cette intensification de la concurrence, Label’Vie peaufine sa riposte, indique le magazine Challenge dans un article dédié.

Le groupe, coté à la Bourse de Casablanca, vient de finaliser une émission obligataire de 1,5 milliard de dirhams pour soutenir ses ambitions de développement.

L’acteur historique de la distribution, présent depuis 2008 sur le marché boursier, mise sur la diversification de ses formats et la digitalisation de ses services pour défendre ses parts de marché.

«Nous sommes multiformats, c’est notre force», résume Chrystèle Ronceray, directrice générale adjointe du groupe, citée par le magazine.

Du Cash & Carry avec Atacadao au soft discount de proximité avec Supeco, en passant par les enseignes Carrefour, et désormais Carrefour Market et Carrefour Express pour l’hyper-proximité, Label’Vie entend couvrir l’ensemble du spectre des habitudes de consommation.

Objectif: fidéliser les clients, de l’achat en gros aux courses quotidiennes.

Une stratégie qui prend tout son sens dans un contexte où la concurrence se densifie.

L’arrivée du géant égyptien Kazyon sur le segment du supermarché de quartier ou la croissance continue de BIM imposent de nouvelles règles du jeu, remarque Challenge.

Pour rester compétitif, Label’Vie revendique plus de 250 millions de dirhams investis en 2023 pour maintenir des prix attractifs et dynamiser ses ventes via des promotions massives, des programmes de fidélité renforcés et des bons d’achat.

L’autre levier majeur est technologique. Depuis trois ans, le groupe accélère sa transformation digitale pour répondre aux nouveaux usages et fluidifier l’expérience client.

L’application Bringo, qui associe livraison à domicile et accompagnement personnalisé par un personal shopper, incarne cette nouvelle approche centrée sur le client.

Le groupe s’appuie aussi sur DLC Mémo, une solution interne de gestion des dates limites de consommation qui contribue à limiter le gaspillage alimentaire, tout en optimisant ses stocks, écrit-on.

«Notre transformation numérique est un chantier structurant qui touche l’ensemble de nos opérations, du back-office à la relation client», détaille Chrystèle Ronceray.

À la clé, une meilleure connaissance du consommateur, une expérience d’achat enrichie et des gains de productivité.

Label’Vie appuie également sa stratégie sur une expansion territoriale soutenue.

Sur le seul premier semestre 2024, le distributeur a ouvert 11 nouveaux magasins, parmi lesquels trois Carrefour Market, trois Carrefour Express, quatre Supeco et un Atacadao, portant son réseau à plus de 190 points de vente, écrit-on encore.

Une dynamique de croissance organique complétée par l’intégration de nouvelles filiales. FNAC (crédit à la consommation), Fusion International (comptabilité), Profusion Conseil et E-Maxi (e-commerce), désormais détenues à plus de 97%.

Avec près de 8.000 collaborateurs et une présence dans presque toutes les grandes villes du Royaume, Label’Vie ambitionne de porter son chiffre d’affaires de 15,8 milliards de dirhams en 2023 à 28 milliards de dirhams à l’horizon 2028, soit une progression de 77%.

Dans un contexte marqué par la pression sur le pouvoir d’achat, la bataille de la distribution se joue aussi sur la capacité à offrir le meilleur rapport qualité-prix sans rogner sur le service.

Une équation que Label’Vie compte résoudre grâce à ses formats hybrides. Si le groupe ne propose pas de hard discount au sens strict, son concept Cash & Carry Atacadao répond aux attentes d’un public soucieux de prix bas, tout en s’adressant aux professionnels.

Dernières ouvertures en date: Taourirt et Béni Mellal, avant une prochaine implantation à Kelaa Des Sraghnas.